كيف تغيرت حياة جيهان فاضل خلال 6 سنوات..من نجمة أشهر أفلام عمرو دياب إلى الهجرة والهروب من الأضواء

جيهان فاضل النجمة المصرية تصدرت الترند خلال الساعات الأخيرة بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تقطع البطيخ في إحدى المناسبات التي حضرها بعض أفراد الجالية المصرية في كندا.

أحدث ظهور لـ جيهان فاضل

جيهان فاضل كانت قد غابت عن الجمهور منذ سنوات طويلة، وسافرت مع أبنائها إلى كندا وتركت التمثيل، ومؤخرًا، وتحديدًا بالتزامن مع عيد ميلادها الـ52 في مارس من العام الجاري، بدأ يتداول الجمهور بعض الصور والفيديوهات لها خلال تواجدها في كندا، وتردد أنها أصبحت تعمل كبائعة في أحد المتاجر، دون أن تعلق جيهان على أي من هذه الأمور أو تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل وسفرها للخارج.

تعليق منسوب لجيهان فاضل على فيديو "البطيخ"

وبمجرد انتشار تلك الفيديوهات والصور، تم تدشين صفحة غير موثقة على موقع فيسبوك منسوبة للفنانة المصرية، والتي خرجت ببيان منذ ساعات ردًا على الفيديو التي ظهرت فيه وهي تقطع البطيخ، وأكدت الصفحة المنسوبة لجيهان أن الأنباء المنتشرة بكونها تبيع البطيخ في كندا، كلها أنباء مغلوطة، لافتة إلى أن الأهم بالنسبة لها هو توفير حياة كريمة لأبنائها، متمنية من الجميع ألا يركزوا في حياتها الخاصة، خاصة وأنها ابتعدت عن الوسط منذ سنوات.

الصفحة المنسوبة لجيهان فاضل، والتي نشرت البيان، نالت تفاعل من قبل عدد من جمهور الفنانة الذين طالبوها بأن تخرج في مقطع فيديو من أجل طمأنة الجمهور عليها، والرد على أي أنباء مغلوطة تثار حولها مؤخرًا، فيما شكك البعض في الصفحة، خاصة وأن جيهان ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي ولم تعد تتفاعل حتى مع حساباتها الشخصية المعروفة على فيسبوك وتويتر منذ أكثر من عام.

وكان آخر أعمال الفنانة جيهان فاضل هو مشاركتها في بطولة مسلسل "تحت السيطرة" الذي عرض في رمضان عام 2015، مع كل من نيللي كريم وظافر العابدين ومحمد فراج وجميلة عوض وآخرين.

معلومات عن الفنانة جيهان فاضل

ومن المعروف أن جيهان فاضل تخرجت في الجامعة الأمريكية، وكانت ما تزال في الجامعة حين اكتشفها المخرج خيري بشارة من خلال بعض العروض المسرحية الجامعية التي كانت تقوم بها والأعمال التي كانت تقدمها مع عدة فرق على مسرح الطليعة.

وقدمها خيري بشارة في الفيلم الشهير "آيس كريم في جليم" عام 1992 مع الفنان عمرو دياب، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها "التحويلة، إنذار بالقتل، أرض أرض، جبر الخواطر، سهر الليالي"، إضافة إلى مسلسلات مميزة منها "أرابيسك، حياة الجوهري، امرأة من زمن الحب، موجة حارة، طيري يا طيارة، الشوارع الخلفية، في إيد أمينة" وغيرها من الأعمال التي لاقت إعجاب الجمهور وقت عرضها.

وتزوجت جيهان فاضل من مصمم الأزياء عمرو حمدي وأنجبت منه 3 أبناء هم أدهم وزياد وعالية، إلا أنه توفي عام 2012 بأزمة قلبية، ويبدو أن حياتها تغيرت كثيرًا منذ تلك اللحظة، فابتعدت تدريجيًا عن الفن، ولم تقدم سوى عملين منذ وفاة زوجها، وهما "موجة حارة" في 2013 و"تحت السيطرة" في 2015، إلى أن ابتعدت تمامًا عن الوسط الفني وسافرت مع أبنائها خارج مصر، وباتت تتفاعل عبر حساباتها المعروفة على تويتر وفيسبوك، مع الأحداث التي تشغل الرأي العام، إلى أن اختفت كذلك من مواقع التواصل منذ أكثر من عام.