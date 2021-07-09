شقيق أصالة يتغزل بها ويقارنها بـ ليدي جاجا :"يليق عليكي ما لا يليق على أحد"

أصالة المطربة السورية الشهيرة باتت حديث الجمهور بعد أن فاجئتهم مؤخرًا بقصة شعر مختلفة، وأطلت على الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشعر قصير للغاية، وهو الأمر الذي تسبب في إثارة الجدل بين عدد من متابعيها.

شقيق أصالة يتغزل بها بعد قصة شعرها الجديدة

أنس نصري شقيق أصالة حرص على دعمها وتوجيه رسالة لها بعد أن أثارت الجدل بسبب التغيير الذي قامت به في شعرها، ونشر أنس عبر حسابه على انستجرام، صورة لشقيقته بمظهرها الجديد، وامتدحها وأشاد بجمالها.

وكتب أنس نصري في تعليقه على الصورة: "ما أجمل روحك وضحكتك عندما يعبران أي صورة تلتقطها عدسة سعيدة الحظ تحسدها عليها عدسات المصورين الآخرين، لو كانت قصة شعرك الجديدة (التي سنتحدث عنها بس ترجعي بالسلامة) بس مبدئياً حلوة مطرقَعة".

شقيق أصالة يقارنها بـ ليدي جاجا

وواصل شقيق أصالة التغزل بها كما قارنها بالنجمة العالمية ليدي جاجا وأضاف: "يليق عليكي ما لا يليق على أحد، انتي أصالة ويا بختنا وبخت عالمنا العربي الحلو، عنا أصالة متل ما هنن طاير عقلهم مثلاً عندهم بعالمهم lady Gaga".

الجدير بالذكر أن أصالة أثارت الجدل بعد أن نشر مصفف الشعر الخاص بها مقطع فيديو، ظهرت فيه النجمة باللوك الجديد الذي تفاعل معه قطاع كبير من متابعيها.

حفل أصالة في أبو ظبي

في سياق آخر، كانت أصالة قد روجت في الأيام الماضية لحفلها في أبو ظبي خلال إجازة عيد الأضحى، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام رسالة أوضحت خلالها انتظارها لهذا الحفل، والذي يأتي بعدما استطاعت أن تتجاوز كل ألم قد مرت به فقالت أصالة: "رح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق.. قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته بمحبتكم أنا قويّه ..ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديدة .. ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوه حلوه وأعياد".

والحفل الذي تحييه أصالة من المقرر أن يشارك فيه كذلك النجم الإماراتي حسين الجسمي، والذي أعلن مؤخرًا أيضًا عن نفاذ تذاكر الحفل المنتظر المقرر إقامته يوم 22 يوليو الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في جزيرة ياس بأبو ظبي.