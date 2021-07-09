صور جديدة لمحمد صلاح مع زوجته وابنتيه من العطلة الصيفية على البحر.. شاهدوا البهجة والمرح

محمد صلاح نجم الكرة المصرية والعالمية فاجئ الجمهور بجلسة تصوير عائلية جديدة ظهر فيها مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وابنتيه، خلال قضائهم عطلتهم الصيفية في أحد المدن الساحلية.

أحدث ظهور لزوجته محمد صلاح

ويبدو أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي حرص على الرد بشكل غير مباشر على شائعات انفصاله عن زوجته السيدة ماجي صادق، والتي انتشرت مؤخرًا بسبب عدم ظهورهما سويًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صلاح قبل ساعات أحدث الصور التي جمعته بزوجته والتي اتسمت بالرومانسية واللقطات العائلية المرحة.

محمد صلاح يستمتع بوقته مع أسرته

محمد صلاح نشر عدة صور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في إحداها وهو يلعب مع ابنتيه مكة وكيان في الرمال على أحد الشواطئ، كما ظهر في صورة أخرى وهو يحمل ابنته الصغرى ويرفعها لأعلى، وفي الصورة الأخيرة ظهر برفقة زوجته وهما يمسكان بيد طفلتهما ويسيرون معًا.

ولاقت صور محمد صلاح مع أسرته إعجاب وتفاعل قطاع كبير من الجمهور وزملائه من لاعبي كرة القدم، وأعاد الجمهور نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا باللقطات المميزة لهذه الأسرة.

محمد صلاح وديانا أوبال

وكان نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح قد كشف مؤخرًا عن قضائه إجازة الصيف مع ابنتيه مكة وكيان، ونشر صورة لهما وهما يتواجدان معه ويستمتعان بوقتهما، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بانستجرام، ونشر صلاح أيضاً عدة صور له بمفرده من أجازته الصيفية والتي بدأها من القاهرة قبل انتقاله إلى دبي، وذلك قبل العودة للتحضيرات للموسم الكروي الجديد في الدوري الإنجليزي بعد انتهاء إجازة الصيف.

وقد شغل محمد صلاح في الأيام الماضية اهتمام الجمهور بعد ظهوره مع ديانا أوبال صاحبة لقب ملكة جمال الهند في بريطانيا، والتي نشرت عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور تجمعها مع النجم المصري محمد صلاح أثناء تواجدهما في دبي، حيث ظهر الثنائي سويًا داخل صالة للألعاب الرياضية، وكانا يمارسان التدريبات الخاصة داخل الجيم، وقد حرصت ديانا أوبال على استغلال تواجد النجم المصري من أجل التقاط الصور معه، كما وصفته بأنه أفضل لاعب في العالم فكتبت ديانا أوبال في تعليقها على الصور: "فقط في صالة الألعاب الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم".