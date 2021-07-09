إيمي سمير غانم تعليقًا على صورتها مع والديها دلال عبد العزيز وسمير غانم:" رَّبِّ ارْحَمْهُمَا"

إيمي سمير غانم الفنانة المصرية حرصت على مواصلة الدعاء لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

إيمي سمير غانم تدعو لوالديها

ونشرت إيمي سمير غانم عبر انستجرام، صورة تجمعها بوالدها الراحل الفنان القدير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تعاني من تبعات إصابتها بفروس كورونا، ووجهت دعائها لهما فعلقت بآية من سورة الإسراء: " رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"، وأرفقتها برموز تعبيرية عبارة عن قلب مكسور ويد مرفوعة بالدعاء.

النجوم يتفاعلون مع تدوينة إيمي سمير غانم

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور والنجوم مع الصورة وتمنوا لوالدتها الشفاء العاجل ولوالدها الرحمة، ومن بين هولاء الفنانة فيفي عبده التي علقت قائلة: "‏آمين ربنا يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب ويخلي لك امك ويدي لها الصحة والعافية يا رب"

كما علقت عبير صبري وقالت: "امين يارب يرحم استاذ سمير ويدخله فسيح جناته ويشفي استاذه دلال يارب"، فيما علقت الفنانة لطيفة: "ربنا يرحمه رحمة واسعه ويحفظ الغاليه ويشفيها ويخليهالنا يارب"، إضافة إلى نجوم آخرين من بينهم بدرية طلبة وطارق الإبياري وسوسن بدر.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وخلال الأيام القليلة الماضية كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، وأكد إن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكورونا، وهي التي تتسبب في استمرار مرض الأشخاص لفترة طويلة بعد إصابتهم بكورونا.

وتردد أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تتساءل عن حالة الفنانة سمير غانم، إلا أن من حولها يؤكدون لها أنه يعاني من نفس الأعراض التي تعاني دوت الخليج منها، ولم يخبروها بنبأ وفاته حتى الآن، كما أكد بعض المقربين أن حالة الفنانة المصرية القديرة مازالت تمر ببعض الطفرات، فكلما تبدأ في التحسن تعود مجددًا وتتدهور.