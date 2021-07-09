سعاد عبد الله تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها مع ملاك الكويتية..بالصور

سعاد عبد الله النجمة الكويتية الشهيرة، تصدرت الترند في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تداول الجمهور صورة جديدة لها ظهرت فيها مع الفنانة ملاك الكويتية.

أحدث ظهور للفنانة سعاد عبد الله

سعاد عبد الله باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها مع ملاك الكويتية، حيث نشرت الأخيرة عبر حسابها على سناب شات، صورة جمعتها مع الفنانة القديرة، وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها ووصفتها بأنها "الأم الروحية" لها.

سعاد عبد الله مع ملاك الكويتية

وظهرت سعاد عبد الله وهي تخلع الكمامة الطبية لحظة التقاط صورة تذكارية لها مع ملاك الكويتية التي ظهرت وهي تحتضنها وتلتقط صورة سيلفي لهما، وعلقت ملاك الكويتية على الصورة قائلة: "الله يطول لنا بعمرك.. أمي الروحية".

ولاقت صورة الفنانة القديرة في أحدث ظهور لها، تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذي أشاد بملامح سعاد عبد الله والتي اعتبرها البعض لم تتأثر بالزمن وأنها مازالت تحتفظ بجمالها حتى في ظهورها بدون مكياج.

أحدث أعمال سعاد عبد الله

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة الكويتية كان مسلسل "جنة هلي" الذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته بجانب سعاد كل من إبراهيم الحربي وانتصار الشراح وشيماء علي وهند البلوشي وملاك وشهاب جوهر وحسين المهدي ونور الكويتية وغيرهم، والعمل من تأليف نوف المضف وإخراج منير الزعبي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول ترابط أفراد الأسرة الواحدة، وذلك داخل أسرة عمران وأديبة ومحاولة تخطي العقبات والمصاعب التي تواجههما مع أبناءهما وأحفادهما.

ومن المعروف أن النجمة سعاد عبد الله البالغة من العمر 70 عامًا، قد بدأت العمل الفني في مطلع حقبة الستينيات من خلال البرنامج التلفزيوني "ديوانية التلفزيون" ثم اتجهت إلى المسرح وعملت في عدة مسرحيات مع فرقة المسرح الكويتي، منها "حظها يكسر الصخر، بغيتها طرب صارت نشب، قاضي أشبيلية"، كما عملت كذلك مع فرقة المسرح العربي، ومنذ ظهورها وحتى الآن، شاركت في بطولة عدد ضخم من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها "على الدنيا السلام، خالتي قماشة، البيت بيت أبونا، الرحى، خوات دنيا" وغيرها من الأعمال الهامة.