الفنانة عبير أحمد تخضع لعملية غسيل الدم لأول مرة بعد إصابتها بمرض نادر..فيديو

عبير أحمد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت كشفت عن تفاصيل جديدة حول رحلتها مع العلاج وذلك بعد إعلانها في شهر فبراير الماضي عن إصابتها بمرض "الوهن العضلي"، واوضحت عبير أحمد عن معاناتها بسبب خضوعها لجلسة غسيل الدم.

عبير أحمد تدخل المستشفى وتخضع لجلسة غسيل دم

عبير أحمد نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو تحدثت فيه عن خضوعها لأول جلسة لغسيل الدم بالقسطرة، حيث ظهرت في فيديو قصير وهي تحمل بعض باقات الورد التي يبدو أنها أرسلت لها من قبل محبيها ومتابعيها الذين يحرصون على مساندتها في أزمتها الصحية، وعلقت عبير أحمد على الفيديو الذي ظهرت فيه بشكل مختصر فقالت: "الحمدلله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، أمس كانت أول جلسة لغسيل الدم، الحمدلله هناك تحسن"، ولم تكشف الفنانة عبير أحمد تفاصيل أكثر عن وضعها الصحي.

عبير أحمد تكشف عن معاناتها مع المرض

عبير أحمد انتشر لها بعد ذلك فيديو آخر من داخل المستشفى الذي كشف تأثير المرض عليها، كما أنها اوضحت معاناتها مع الجلسة الأولى لغسيل الدم التي خضعت لها، وأكدت أن التعب الذي تشعر به لا تستطيع أن تصف مدى تأثيره لكنها أشارت إلى أهمية أن تستمر الحياة رغم كافة الصعوبات التي تواجهها فقالت عبير أحمد في الفيديو: "الحياة لازم تستمر والله اني تعبانة تعب لا يوصف وموضوع غسيل الدم شكل صدمة لي لكن ربي لك الحمد".

تفاصيل إصابة الفنانة عبير أحمد بمرض نادر

عبير أحمد كشفت في شهر فبراير الماضي أثناء لقائها مع برنامج "ع السيف" عن إصابتها بمرض "الوهن العضلي" وهو مرض نادر حسب ما أعلنت، وأكدت الفنانة المصرية أنها رفضت الكشف عن مرضها لشهور لأنها لم ترغب في تقديم نفسها كضحية أمام الجمهور، كما أنها خشيت من فكرة أن يشمت البعض بها فقالت عبير أحمد: "في يوم وليلة أصبت بمرض نادر اسمه (الوهن العضلي)، لم أكن اعرف تفاصيل المرض في البداية، واكتشفت إصابتي به في ليلة عيد الفطر"، عبير أحمد أكدت أن المرض الذي أصيبت به تعتبره هدية من الله، وأنها لا ترغب في كسب تعاطف الجمهور.

"سرك الخافي" يعتبر من أحدث الأعمال الدرامية التي تشارك في بطولتها الفنانة عبير أحمد خلال هذه الفترة، ومقرر عرضه قريبا، كما شاركت الفنانة عبير أحمد في أكثر من عمل خلال الشهور الماضية من بينها مسلسل "أبشر بالسعد" والذي شاركت في بطولته مع كل من الفنانة مريم الصالح، وحسين المنصور، ونايف الراشد، كما شاركت الفنانة عبير أحمد في مسلسل "الناموس" مع كل من محمد المنصور، وهيفاء عادل، وجاسم النبهان، وخالد أمين، وفيصل العميري.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة عبير أحمد على "انستجرام".