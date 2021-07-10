تامر حسني يعلق بعد تصدر "مش أنا" شباك التذاكر:"تقليل شاشات عرض الفيلم لإتاحة الفرصة لزملائي"

تامر حسني كشف عن إنجاز جديد حقيقه فيلمه الأخير "مش أنا" والذي بدأ عرضه خلال الأسابيع الماضية في قاعات السينما في مصر والعالم العربي، وكان النجم المصري قد تحدث عن نجاحات أخرى حققها فيلمه في الأسبوع الأول من عرضه.

تامر حسني يسجل إيرادات ضخمة بفيلمه "مش أنا"

تامر حسني نشر عبر حسابه على "انستجرام" بيان كشف من خلاله عن نجاح جديد حققه فيلم "مش أنا" أحدث الأعمال السينمائية للفنان المصري الذي أكد أن فيلمه حقق في أسبوعه الثاني إيرادات ضخمة وصلت إلى 111 مليون جنيه مصري "ما يقدر بـ7 مليون و100 ألف دولار أمريكي"، ليحصل بذلك على المركز الأول في مصر والعالم العربي.

فكتب تامر حسني: "مساء الورد على أغلى الناس، زي ما اتفقنا هعرفكوا اخبار فيلم ( مش أنا ) كل اسبوع، الحمدلله في الأسبوع التاني يحقق ايضاً المركز الأول في مصر و جميع الدول العربية بمجموع ايرادات ما يعادل ١١١ مليون جنيه مصرياً".

تامر حسني: كلي فخر وشرف لما حققه فيلم "مش أنا"

تامر حسني أكد أن الإنجاز الجديد لفيلمه تحقق رغم الظروف المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا وخفض نسبة إشغال قاعات السينما، بالإضافة إلى تقليل شاشات عرض الفيلم بسبب الأعمال الجديدة التي بدأ عرضها في قاعات السينما خلال الأيام الماضية، تامر حسني عبر عن سعادته بما حققه فيلمه وعودة السينما من جديد بعد الأزمة التي تعرضت لها نتيجة فيروس كورونا، كما تمنى تامر حسني التوفيق لجميع زملائه من النجوم الذي بدأ عرض أفلامهم في الفترة الأخيرة.

فكتب تامر حسني تعليقا قال فيه: "رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى ( وكل التوفيق لزملائي )، ورغم اصداره مع نسبة اشغال ٥٠٪ التي أصبحت ٧٠٪ منذ يومين، وجميعها مؤشرات صحية للفيلم و للصناعة بشكل عام ، كل الفخر و الشرف لما حققه فيلم (مش أنا) بفضل الله ومجهود زملائي الفنانين و جميع صناع العمل شكراً للمهندس محمد ناقرو الموزع الدولي و العالمي للأفلام العربية إشادتك شرف كبير ليا".

نجاح كبير حققه فيلم "مش أنا" بعد الأسبوع الأول من عرضه

تامر حسني كشف في الأسبوع الماضي عن تحقيق فيلم "مش أنا" لإيرادات ضخمة قدرت بـ55 مليون جنيه مصري أي ما يقدر بـ"3 ونصف مليون دولار أمريكي"، حيث نشر النجم المصري عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا قال فيه: "الحمدلله اتشجعت انزل الفيلم دلوقتي و نسبة الإشغال ٥٠٪ و رغم كدا بعون الله حقق فيلم (مش أنا) أعلى ايراد اسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية و العربية يعني حقق أعلى من فترات ما قبل كورونا و دا هيشجع زملائي الفنانين انهم ينزلوا بأفلامهم الكبيره ، فرحان من قلبي و الأهم اني فرحان بآراءكم الجميلة والإيجابية على الفيلم كله بشكل عام و ابطاله الكبار ونوعية الدور اللي قمت بيه الحمدلله و إن شاء الله كل اسبوع هعرفكم أخبار الفيلم".

يذكر أن فيلم "مش أنا " شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان تامر حسني وشركة "روتانا" على "انستجرام".