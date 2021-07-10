ياسمين عبدالعزيز تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات بجلسة تصوير جديدة

ياسمين عبدالعزيز كشفت عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنضم إلى قائمة النجوم الذين اعلنوا في الفترة الماضية عن حصولهم على الإقامة الذهبية في الإمارات.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

ياسمين عبدالعزيز نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور لها أثناء تواجدها في الإمارات وهي تحمل باقة من الورود، حيث كشفت النجمة المصرية عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبرت ياسمين عبدالعزيز عن سعادتها بهذا، وعلقت على الصور الجديدة التي قامت بنشرها فكتبت: "سعدت بالحصول علي الإقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة".

أحمد العوضي يهنئ زوجته ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز خطفت أيضا الأنظار بمجموعة الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها على "انستجرام" والتي أشاد بها قطاع واسع من الجمهور ، كما تفاعل معها النجم أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعلق أيضا بعض من زملائها في الوسط الفني من بينهم الفنانة هدى الإتربي، وكذلك ملكة جمال مصر سابقا يارا نعوم، وكان الفنان أحمد العوضي قد نشر خلال الساعات الماضية صورة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وبعض أصدقائهما عبر حسابه على "انستجرام" واكتفى بتعليق قصير على الصورة قال فيه : "الأصدقاء".

ياسمين عبدالعزيز تنضم للنجوم الحاصلين على الإقامة الذهبية بالإمارات

ياسمين عبدالعزيز انضمت للعديد من النجوم الذين قد كشفوا عن حصولهم على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وكان من بينهم الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، واحتفل مؤخراً عدد من نجوم الفن العرب بالحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشروا عدة رسائل على صفحاتهم بمواقع التواصل، وعلى رأسهم نجوى كرم وتيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني وهاني شاكر وجوزيف عطية ولطيفة ومحمد رمضان وشذى حسون وراغب علامة ونادين نسيب نجيم ووليد توفيق وغيرهم.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري وشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قدم شخصية "الخديوي" التي حظت بإعجاب قطاعا واسعا من الجمهور، وشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من الفنان خالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمود عمرو ياسين، والعمل من تأليف عمرو ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على "انستجرام".