وفاة والدة الفنانة هند البحرينية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا والنجوم يقدمون التعازي

هند البحرينية أعلنت عن وفاة والدتها صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الذي تم الكشف عن إصابتها به خلال الأسابيع الماضية ونقلت على إثره إلى المستشفى.

وفاة والدة الفنانة هند البحرينية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

هند البحرينية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت من خلالها عن وفاة والدتها التي عانت في الفترة الماضية من تدهور كبير في حالتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم نقلها إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة، ونشرت هند البحرينية مجموعة من الأدعية لوالدتها.

فكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، البقاء لله، انتقلت إلى رحمة الله والدتي .. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ، واغسلها بالماء و الثلج و البرد ، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدلها داراً خيراً من دارها ، وأهلاً خيراً من أهلها ، وزوجاً خيراً من زوجها ، وقها فتنة القبر وعذاب النار".

النجوم يقدمون التعازي للفنانة هند البحرينية

هند البحرينية قدم لها العديد من النجوم الخليج والبحرين التعازي في وفاة والدتها، فكتبت الفنانة أميرة محمد : "لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم حبيبتي"، كما قدم التعازي الفنان الكويتي محمد الصيرفي فكتب: "عظم الله أجرك، الله يرحمها ويغفر لها"، وعلقت أيضا الفنانة سعاد سلمان: "الله يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها وعظم الله أجركم، إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما علق كذلك كل من الفنانة البحرينية منيرة محمد، والمخرجة والمنتجة البحرينية إيناس يعقوب، وأسماء لمنور، وإبتسام عبدالله.

رحلة والدة الفنان هند البحرينية مع فيروس كورونا

هند البحرينية ظهرت في أكثر من رسالة وفيديو عبر حسابها على "انستجرام" تحدثت من خلالهما عن وضع والدتها الصحي والذي أكدت أنه استقر خلال الفترة الماضية، لكن يبدو أن هناك تدهور شهدته حالتها في الأسابيع الماضية فكتبت هند البحرينية تعليقاً على فيديو قالت فيه: "ألف الحمدلله الوالدة حالتها مستقرة بفضل من الله ودعواتكم لها.. حبيت اطمنكم عليها .. ناطرين بس نفرح بشوفتها ببيتها شكرا لكل دعواتكم لها بالشفاء".

هند البحرينية قد أقلقت الجمهور على حالة والدتها الصحية بعد كشفها عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو كشفت فيه عن نقل والدتها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، كما وجهت الشكر للأطباء في البحرين الذين يحاولون بكل الطرق مساعدة المرضى بالفيروس ومواجهته فقالت: "والدتي مصابة بكورونا وهذا هو اليوم السادس لها، وتم نقلها إلى المستشفى".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة هند البحرينية على "انستجرام" وفيديو لها عبر حسابها.