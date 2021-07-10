فيديوهات وصور مميزة من حفل نانسي عجرم وعاصي الحلاني في الرياض

نانسي عجرم وعاصي الحلاني والنجم السعودي الشاب نواف الجبرتي أحيوا حفلا جديدا من حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية، بتنظيم من شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

نانسي عجرم تشعل حفلها في الرياض

نانسي عجرم استقبلها الجمهور بشكل حافل منذ اللحظة الأولى لدخولها على المسرح الذي اشعلته بباقة من أجمل الأغاني والتي كان من ضمنها أغاني ألبومها الجديد والتي تفاعل معها الجمهور وردد بعض كلمات الأغاني في الحفل، كما قامت نانسي عجرم بغناء أغنية "بدي حدا أحبه" وهي أيضا من أغاني ألبومها الجديد.

ومن ضمن الأغاني الشهيرة التي قدمتها النجمة اللبنانية في حفلها بالرياض أغنية " بدنا نولع الجو" و"الدنيا حلوة"، وكذلك كل من أغنية "حبك بيقوى"، و"اه ونص"، كما تصدرت نانسي عجرم تريند "تويتر" بسبب حفلها في الرياض، وتداول العديد من محبيها فيديوهات الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عاصي الحلاني يتألق في حفله بالرياض

عاصي الحلاني تألق كذلك في فقرته الغنائية في حفل الرياض التي بدأها بأغنية "بحبك وبغار" وسط استقبال كبير من الجمهور الذي حضر الحفل، ليشعل بعد ذلك عاصي الحلاني فقرته برقصه مع فرقته الموسيقية في الحفل الذي قدم أيضا من خلاله مجموعة من أجمل ما غنى خلال مسيرته الطويلة، وكان من بين الأغاني التي قدمها كل من أغنية "سألوني إذا كنت بحبك"، والأغنية الشهيرة "والهوا طاير"، وأغنية "يا ميمة"، وقام أيضا بغناء أغنية من ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان "قمر يا عيني عليها".

ظهور مميز للمطرب السعودي الشاب نواف الجبرتي

نواف الجبرتي المطرب السعودي الشاب بدأ أول فقرة غنائية في الحفل الذي أقيم في فندق فور سيزون الرياض، وكان في استقباله المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، وتأتي مشاركة نواف الجبرتي في الحفل ضمن مباردة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب الوطنية الصاعدة.

حفلات الرياض شارك فيها العديد من نجوم الغناء في العالم العربي والخليج وقد بدأت مع شهر يونيو الماضي، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا بين الجمهور الذي حضر بشكل واسع الحفلات التي التزمت بالإجراءات الخاصة بفيروس كورونا والتي تم فرضها من قبل المملكة العربية السعودية.

ومن بين النجوم الذين أحيوا تلك الحفلات في الأسابيع الماضية الفنان محمد عبده، ونوال الكويتية، والفنانة إليسا ووائل كفوري، ونجوى كرم وماجد المهندس، وراشد الماجد، ونبيل شعيل، وأصالة وغيرهم، ومن المتوقع أن تعلن شركة روتانا عن مفاجآتها الجديدة الفترة المقبلة في موسم الحفلات.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لشركة روتانا على "انستجرام".