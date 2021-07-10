شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها دلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:40 مساءً - بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة لها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز. أثارت قلق متابعيها من خلالها.

حيث كتبت فيه: “رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”، لتعلن من خلالها أن حالة والدتها الصحية لم تتحسن ولا تزال تحتاج للعناية والدعاء.

ولا تزال تعاني حالة من عدم الاستقرار في وضعها الصحي، في الوقت الذي لا تعلم فيه بعد أن رحيل النجم القدير سمير غانم، حيث يحرص الجميع على إخفاء الخبر عنها خوفاً من تأثيراته على حالتها.