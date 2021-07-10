نينا عبد الملك تكشف جنس جنينها برسالة خاصة جدا يحملها طفلها الأول ..صور

نينا عبد الملك تكشف عن جنس جنينها برسالة خاصة جدا حملها طفلها الأول، ويأتي ذلك بعد شهرين من اعلان الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك عن حملها بطفلها الثاني بعدما كان قد مضى 10 اشهر عن ولادتها لطفلها الأول "اوسياندي شان الشيخ" من زوجها حسان الشيخ.

نينا عبد الملك تكشف عن جنس جنينها

الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك اختارت الكشف لمتابعيها عبر انستغرام عن جنس جنينها بطريقة مميزة حيث نشرت صورة لطفلها الأول وهو يحمل بين يديه لوحة كتب عليها "انها فتاة" لتعلن نينيا بالتالي بأنها تنتظر مولودة فتاة لتنضم الى شقيقها الأول، علقت على الصورة قائلة بأن ابنها "شان" يود توجيه رسالة للمتابعين.

وانهالت التهاني من قبل الجمهور على نينا عبد الملك وتمنوا لها بأن يسير حملها على خير وسلامة الى حين موعد ولادتها المنتظرة بعد اشهر قليلة.

نينا عبد الملك وانجابها لطفلها الأول

حمل نينا عبد الملك الثاني يأتي بعد حوالي 10 أشهر من ولادتها لطفلها الأول الذي رزقت به في شهر يونيو من العام الماضي، وكانت النجمة اللبنانينة قد أعلنت نبأ انجابها لمولودها الأول عبر تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر وكتبت فيها: "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمد لله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله".

وكانت نينا عبد الملك فاجأت متابعيها، بإعلانها نبأ زواجها، من مقدم البرامج السوري حسان الشيخ في يوليو 2019 وقالت بأن زواجها تم قبل هذا الوقت بـ 10 أشهر حيث أقاما حفل صغير اقتصر على أسرتيهما فقط، مؤكدة أن سبب إخفاء إعلان الزواج طوال هذه المدة، دوت الخليج رغبة كل منهما في اختيار الوقت المناسب.