فيديو المخرج عمرو سلامة يعزف في حفل زفافه وهدى المفتي ترقص بصحبة سلمى أبو ضيف وتارا عماد

عمرو سلامة المخرج المصري احتفل بزفافه على مهندسة الديكور مروة البرماوي في حفل مميز أقيم في مدينة الجونة الساحلية بمصر، وبحضور مجموعة من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

عمرو سلامة يحتفل بزفافه على مروة البرماوي

عمرو سلامة نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بعروسه مروة البرماوي في حفل زفافهما الذي أقيم في الجونة بمصر، المخرج المصري ظهر وهو يعانق زوجته ويتحدث عن الحوار الذي جمعهما أثناء الاحتفال حيث علق عمرو سلامة بشكل طريف على صورتهمامشيرا إلى التعليق المضحك الذي أطلقته عروسه كذلك فكتب: "مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها :(حتى تحترق النجوم)، فردت في رومانسية مفرطة :(وحتى البيبس ماخدتش بق)، لتكون جملة ملخصة لعلاقتنا نبدأ بها فرحنا، أنا و(ماكي) أو مروة البرماوي مهندسة الديكور السينمائية"، وحرص العديد من زملاء المخرج المصري على تقديم له التهنئة بهذه المناسبة.

هدى المفتي ترقص في حفل زفاف عمرو سلامة

عمرو سلامة تحدث كذلك عن حفل زفافه الذي اقتصر حضوره على مجموعة من الأصدقاء المقربين، كما تمنى أن يبدأ حياة جديدة يكون من خلالها أسرة سعيدة فكتب المخرج المصري: "فرحنا المتواضع الذي شرفنا فيه بحضور بعض الأصدقاء المقربين ليكون بداية لحياة جديدة وأسرة جديدة سعيد بدعواتكم".

حفل زفاف عمرو سلامة ومروة البرماوي حضره جمع كبير من النجوم وكان من بينهم الفنان محمد الشرنوبي الذي قام بغناء أكثر من أغنية في الحفل، كما تواجد كذلك كل من الفنانة هدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، وجميلة عوض، وتارا عماد، وقد ظهرن وهن يرقصن في فيديو مميز أثناء حفل الزفاف، وحضر كذلك في الحفل كل من راندا رياض، وعماد متعب وزوجته يارا نعوم، وشيكو وهشام ماجد، وبيتر ميمي، عمرو سلامة فاجئ الحضور كذلك برقصه بطريقة "مشية القمر" الشهيرة بالإضافة إلى عزفه لبعض المقاطع الموسيقية في الحفل.

عقد قران المخرج عمرو سلامة و مروة البرماوي

عمرو سلامة قد احتفل بعقد قرانه على المهندسة السينمائية مروة البرماوي يوم الجمعة قبل الماضي في حفل أقيم وسط حضور محدود ومختصر على أسرة العروسين، حيث لم يتواجد فيه أحد من أصدقاء وزملاء المخرج المصري.

فكتب عمرو سلامة على الصورة التي قام بنشرها مع مهندسة الديكور مروة البرماوي: "أنا وماكي كتبنا الكتاب! في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين، تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي"، لكن حرص المخرج المصري على دعوة عدد من اصدقائه المقربين في حفل الزفاف الذي أقيم أمس الجمعة في مدينة الجونة.

يذكر أن المخرج عمرو سلامة انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل أسم "بره المنهج" وهو العمل الذي يتعاون فيه للمرة الثالثة مع الفنان المصري ماجد الكدواني.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من المخرج عمرو سلامة، وسلمى أبو ضيف، ومحمد الشرنوبي، وراندا رياض على "انستجرام".