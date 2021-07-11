سعد لمجرد يطرح كليب أغنية "السهرة صباحي" مع صابر الرباعي وريدوان.. بالفيديو

سعد لمجرد وصابر الرباعي وريدوان طرحوا أخيراً أغنيتهم الجديدة "السهرة صباحي"، ونشر سعد لمجرد فيديو كليب الأغنية على قناته بيوتيوب، بعد فترة طويلة من الترويج للأغنية والتعاون الأول بين الثلاثي في عمل غنائي.

سعد لمجرد وصابر الرباعي ورديوان في "السهرة صباحي"

وطرح الفنان سعد لمجرد فيديو كليب أغنية "السهرة صباحي" والتي تجمعه بالفنان صابر الرباعي والموزع العالمي ريدوان، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، ويفتتح بها سعد لمجرد وكذلك صابر الرباعي منافستهم في موسم الصيف 2021، في أول تعاون بين الثلاثي في عمل غنائي، والأغنية من كلمات وألحان سليم عبد الله وتوزيع ريدوان.

تفاصيل أغنية "السهرة صباحي" لسعد لمجرد وريدوان

وتعتبر أغنية "السهرة صباحي" من أبرز مفاجآت موسم الصيف الغنائي، وذلك بسبب اجتماع الثلاثي سعد لمجرد وريدوان وصابر الرباعي لأول مرة في أغنية جديدة، واعتمد الثلاثي في تصوير الأغنية على اللقطات العفوية والتلقائية في كواليس عمل الأغنية، وظهر سعد لمجرد في الاستديو في فرنسا في حين صابر الرباعي مع ريدوان في دبي، وتواصلوا عن طريق الفيديو في تسجيل وتصوير الأغنية.

سعد لمجرد وصابر الرباعي يفتتحان موسم الصيف بـ"السهرة صباحي"

وكان الفنان صابر الرباعي قد كشف في تصريحات سابقة له أن أغنية "السهرة صباحي" بها أكثر من لغة ومن لون موسيقي، بالإضافة إلى اللغة العربية والانجليزية، وشوق الجمهور لهذا المزيج الجديد في الأغنية، مشيراً إلى أن كل منهم قدم الجزء الخاص به بإحساسه المختلف، في إطار موسيقي عالمي، وعبر عن تفاؤله الكبير لنجاح الأغنية في موسم الصيف.

وشوق الفنان سعد لمجرد الجمهور مؤخراً لأعماله الغنائية الجديدة، بعد "السهرة صباحي"، ونشر أكثر من صورة له على حسابه بانستقرام من كواليس الكليب الجديد الذي يحضر له من فرنسا، ووعد الجمهور بسماع ورؤية عمل مختلف وجديد، وخطف الأنظار أيضاً بسبب جلسة التصوير التي خضع لها في كواليس الكليب والتي استعرض بها إطلالته الجديدة، وكشف عن عنوان الأغنية الجديدة التي يحضر لها "انتي حياتي"، ومن المتوقع ان يطرحها خلال أيام.