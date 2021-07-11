شيرين رضا تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها بصورة نادرة: "نفتقدك كل يوم"

شيرين رضا أحيت الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان محمود رضا، ونشرت صورة نادرة لها من طفولتها مع والدها الراحل، ووجهت إليه رسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام في ذكرى وفاته.

شيرين رضا توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

ونشرت الفنانة شيرين رضا صورة لوالدها الفنان الراحل محمود رضا على حسابها بانستقرام، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته، وكشفت شيرين رضا في الصورة عن لحظة نادرة مع والدها في طفولتها، ووجهت إليه رسالة مؤثرة في الذكرى الأولى لوفاته وقالت:" بابا، لا أصدق أنه قد مضى عام على تركك لنا.. نحن نفتقدك كل يوم، في كل وقت.. أحبك حبيبي".

شيرين رضا تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها

وتفاعل مع صورة شيرين رضا ووالدها عدد كبير من الجمهور بسبب اللقطة النادرة الت كشفت عنها من طفولتها، بالإضافة إلى كلماتها المؤثرة لوالدها، وعلقت أيضاً ابنتها نور عمرو دياب على الصورة وقالت في ذكرى وفاة جدها الأولى:" أفتقده كثيراً جداً"، وكانت شيرين رضا قد تذكرت والدها الراحل الفنان محمود رضا، في مناسبة عيد الأب مؤخراً، ونشرت صورة له على حسابها بانستقرام وقالت:" عيد أب سعيد لأفضل أب وملهمي طوال الوقت، اشتقت لك يا أبي"، وعلقت ابنها نور عمرو دياب على الصورة وتذكرت جدها وقالت:" عيد أب سعيد يا جدي.. أفتقدك كثيرا جدا وأنا أحبك دائما وإلى الأبد".

شيرين رضا تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت الفنانة شيرين رضا منذ أيام بعيد ميلادها، وتلقت عدة رسائل من زملائها وجمهورها وكذلك ابنتها نور، التي اختارت الإحتفال بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا عبر حسابها على انستغرام فنشرت صورة للأخيرة وهي تضحك وترتدي الملابس الوردية وأرفقتها برسالة أعربت فيها عن مدى حبها الكبير لها، ووصفتها بأنها قدوتها في الحياة، كما تغزلت بجمالها وذكائها.

وكتبت نور عمرو دياب في رسالتها لوالدتها شيرين رضا :"عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة لي لكل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، أحبك إلى ما لا نهاية".