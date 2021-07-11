تطورات جديدة في حالة هاني شاكر الصحية بعد مغادرته العناية المركزة

هاني شاكر، الفنان المصري، طمأن الجمهور على حالته الصحية اليوم، بعد عدة أيام له في المستشفى بسبب أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، والتي اضطرته لألغاء حفلته الأخيرة ونشر فيديو للجمهور من المستشفى.

هاني شاكر يغادر المستشفى ويطمئن الجمهور

وطمأن الفنان هاني شاكر الجمهور على حالته الصحية اليوم، وكشف عن مغادرته المستشفى، وقال في تصريحات له لبرنامج "إي تي بالعربي" إنه يشعر بتحسن كبير في حالته وأنه الآن في وضع أفضل بعد مغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل، ووجه الشكر لكل من سأل عنه في أزمته الصحية الأخيرة وتمنى له الشفاء مشيرا أنه شعر بطاقة حب كبيرة، وكشف هاني شاكر إنه غادر المستشفى بعد انتظام ضربات القلب وإجراء الفحوصات اللازمة.

تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر

وكان هاني شاكر قد حرص على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى خلال اليومين الماضيين، حيث نشر تدوينة عبر حسابه على انستجرام ليوضح تطورات حالته الصحية، وكشف عن منع الزيارة عنه وقال: "‏جمهوري الحبيب حابب أطمنكم على صحتي، الحمد لله أحسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني، ‏أنا متواجد في المستشفى تحت الرعاية الطبية حالياً وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي".

هاني شاكر يقلق الجمهور على حالته الصحية

وأقلق هاني شاكر الجمهور وزملائه الفنانين على حالته الصحية، وذلك بعدما نشر مؤخراً عبر حسابه على انستجرام، فيديو من داخل المستشفى بالقاهرة، حيث تواجد في العناية المركزة بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة أجبرته على الخضوع لبعض الفحوصات للكشف عن أسبابها، وظهر النجم المصري بملابس المستشفى وعلى سريره في العناية وقدم اعتذاره للجمهور عن إحياء حفله الليلة على مسرح النافورة بدار الأوبرا بسبب هذه الوعكة، موضحا أنه سوف يظل متواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة.

وقال هاني شاكر: "جمهوري الحبيب اعتذر عن حفلة اليوم في الأوبرا كنت أتمنى أن أتواجد معكم ، لكن للأسف الشديد واجهت وعكة الصحية في صباح اليوم بسبب عدم انضباط ضربات القلب وتم نقلي إلى المستشفى، وعلى الأقل يجب أن أتواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة"، وتلقى هاني شاكر عشرات الرسائل من زملائه وجمهوره للدعاء له والإطمئنان على حالته الصحية.