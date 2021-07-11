سيد رجب يحتفل بخطوبة ابنه "زياد".. بالصور

سيد رجب، الفنان المصري، احتفل اليوم بخطوبة ابنه الأكبر "زياد"، ونشر عدة لقطات من حفل الخطوبة على حسابه بانستقرام، وعبر عن سعادته لخطوبة ابنه ووجه إليه رسالة على حسابه بانستقرام.

سيد رجب يحتفل بخطوبة ابنه الأكبر

وشارك الفنان سيد رجب الجمهور فرحته اليوم بخطوبة ابنه الأكبر "زياد"، وأعلن عن الخبر السعيد على حسابه بانستقرام، ونشر سيد رجب عدة صور وفيديوهات عبر خاصية ستوري بانتسقرام، وعبر عن سعادته لخطوبة ابنه، وذلك عبر تعليقه على صور الخطوبة، حيث قال في رسالته لابنه:" ابني وحبيبي وكل حاجة في الدنيا دي"، واحتفل على أنغام أغنية مسلسله "أبو العروسة" للفنان مدحت صالح.

سيد رجب يرقص ويحتفل في خطوبة ابنه

ونشر أيضاً الفنان سيد رجب عدة صور له مع عائلته في حفل خطوبة ابنه، وظهر في إحدى الصور مع ابنته، وكذلك ظهر الفنان سيد رجب في الفيديوهات التي نشرها أصدقاء ابنه على انستقرام، وهو يرقص ويحتفل بخطوبة ابنه، مع أفراد عائلته، وأقيم حفل خطوبة ابن سيد رجب وسط أجواء عائلية اقتصرت على أفراد العائلتين فقط، بدون حضور أصدقائه وزملائه من الوسط الفني.

أعمال الفنان سيد رجب

ويذكر أن الفنان سيد رجب قد احتفل في السابق بزواج ابنته "بسمة" من الممثل محمد السعدني، قبل أن يحتفل اليوم بخطوبة ابنه "زياد" والذي يعمل في مجال الإخراج، وأعلن عن ارتباطه في شهر مايو الماضي قبل أن يحتفل بخطوبته اليوم.

وعلى الجانب الفني، حقق الفنان سيد رجب نجاح كبير في الفترة الماضية بعد مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح، والذي عرض في موسم رمضان الماضي ولاقى انتشار كبير، وشارك أيضاً سيد رجب في مسلسل "موسى" مع محمد رمضان في موسم رمضان الماضي، وينتظر عرض عدة أعمال جديدة له في الفترة المقبلة وعلى رأسها فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وفيلم "الشايب" مع آسر ياسين وغيرها.