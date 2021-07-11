فيديو قصي خولي يلتقي أحلام ونهى نبيل في دبي..جمعهم حوار طريف على العشاء

قصي خولي التقى الفنانة أحلام الشامسي في دبي، بالإضافة إلى نهى نبيل، والتي نشرت عدة صور وفيديوهات من اجتماعهم في دبي، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي وثقته بالفيديو والصور على حسابها بانستقرام.

دبي تجمع أحلام بقصي خولي ونهى نبيل

وكشف نهى نبيل عن لحظات مميزة لها في دبي، بعد لقائها بالفنان قصي خولي والفنانة أحلام الشامسي في دبي، ووثقت هذه اللحظات في فيديوهات مرحة على حسابها بانستقرام، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء، ونشرت على حسابها بانستقرام صورة لها مع قصي خولي، وصورة للأخيرة مع الفنانة أحلام، بالإضافة إلى فيديو من لقائهم.

حوار طريف يجمع أحلام بقصي خولي ونهى نبيل

وعلقت نهى نبيل على لقائها بأحلام وقصي خولي في دبي وقالت:" وجمعتنا دبي بالملكة أم فاهد، والخلوق جدا قصي خولي"، وظهرت أحلام في الفيديو وهي تتحدث مع قصي خولي أثناء تواجدهم في أحد المطاعم بدبي، وتبادلا الضحكات والأحاديث المرحة، وعلقت نهى نبيل في الفيديو مرددة جملة قصي خولي الشهيرة في مسلسل "2020"، وقالت:"فيه أحلى من هالعشوة.. يا عفو الله".

لقاءات أحلام بنجوم الفن في دبي

وتتواجد نهى نبيل في دبي هذه الأيام لقضاء أجازة الصيف مع أسرتها وأبنائها، ونشرت مؤخراً عدة صور وفيديوهات لها معهم في دبي، وظهرت في فيديو لها وهي تبكي بعد عودتها لمنزلها في دبي بعد عامين، في حين خطفت الفنانة أحلام الانظار في الفترة الأخيرة بعد أن ألتقت بعدد من نجوم الفن أثناء تواجدهم في أجازتهم الصيفية بدبي، ومنهم الفنانة نبيلة عبيد والتي جمعتها لحظات مرحة أيضاً مع أحلام في دبي.

وكذلك ألتقت أحلام بالفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي في دبي، وظهرت مؤخراً مع الفنانة بلقيس بعد لقائهما صدفة في دبي، وكانت آخر لقاءاتها مع الفنان قصي خولي الذي يقضي أجازته أيضاً في دبي، بعد انتهائه مؤخراً من آخر أعماله في مسلسل "2020" مع نادين نسيب نجيم والذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاح جماهيري كبير.