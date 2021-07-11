الفنان الكويتي سعود بوعبيد يكشف لـ"دوت الخليج" سبب ابتعاده عن التمثيل لمدة عامين

سعود بوعبيد كشف عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة والتي يشارك في بطولتها ليعود بعد عامين من الغياب عن التمثيل، حيث ركز المخرج والفنان الكويتي على المشاركة في أكثر من عمل كمخرج.

تفاصيل مسلسل "كاليتسو" لسعود بوعبيد

سعود بوعبيد أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركته في مسلسل "كاليتسو" الموجه للأسرة والطفل، وكشف سعود بوعبيد أن المسلسل الجديد يتكون من 10 حلقات وقد تم الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية وأن التحضير للعمل قد بدأ في شهر رمضان الماضي.

فقال سعود بوعبيد: "انتهيت من تصوير دوري في مسلسل (كاليتسو)، وسعيد جدا بهذه التجربة المختلفة والجديدة، والعمل بدأنا التحضير له من منتصف شهر رمضان الماضي، وهو الآن في المونتاج ومتفائل بهذا العمل المختلف والجديد والموجه للطفل وللعائلة، واظن أن الجمهور سوف يستمتع به إن شاء الله، وهو أيضا مكون من 10 حلقات كموسم أول".

سبب ابتعاد سعود بوعبيد عن التمثيل خلال الفترة الماضية

سعود بوعبيد فسر سبب ابتعاده عن التمثيل خلال العامين الماضيين وتركيزه في الإخراج الدرامي، حيث أوضح أن الإخراج يأخذ الوقت الأكبر من التحضير، وهذا بعكس التمثيل الذي يكون تركيز الفنان على دوره فقط في العمل، وأن فكرة التنسيق بين العمل كممثل ومخرج من الصعب تنفيذها.

فقال سعود بوعبيد: "ابتعدت عن التمثيل منذ عامين وليس بسبب عدم حبي له بالعكس فشغفي به إلى الآن يشبه أول مرة شاركت في عمل درامي كممثل، لكن الإخراج يأخذ وقت في التحضير حيث يبدأ قبل شهر من التصوير، ثم شهرين تصوير والمونتاج شهر أي عمل متواصل لمدة 4 أشهر، وأنا كقائد يدير كل شيء، فالتنسيق أن تكون مخرج وممثل صعب إلا في حال كنت ممثل ومخرج في نفس العمل".

سعود بوعبيد: "الإخراج والتمثيل شغفي بهما كبير ولا ينتهي"

سعود بوعبيد أوضح أن شغفه بالإخراج يحصد اهتمامه الاكبر خلال هذه المرحلة، لأنه يعطيه مساحة أكبر من الإبداع بعكس عمله كممثل فقال المخرج الكويتي: "الإخراج والتمثيل شغفي بهم كبير ولا ينتهي، لكن الإخراج الآن بشكل أكبر لأن كل شيء في يدي فأفكاري يمكن تطبيقها ولدي مساحة أكبر من الإبداع بعكس الممثل هو الذي يكون محدود بدوره فقط، وإن شاء الله هناك أعمال مسرحية في المستقبل لكن في الوقت الحالي سوف اكتفى بالإخراج والتمثيل، فالمسرح هو أساس تخصصي وجوائزي حصلت عليها بسبب أدواري في المسرح ولا يمكن أن أفكر في الابتعاد عنه مهما مر السنوات".

يذكر أن سعود بوعبيد يستعد خلال هذه الفترة من أجل تصوير مسلسل "عائلة عبدالحميد حافظ" مع الفنانة والمخرجة هيا عبدالسلام.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان والمخرج الكويتي سعود بوعبيد على "انستجرام".