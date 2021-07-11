عمان والسعودية … مرحلة جديدة من العمل الثقافـي

حسن المطروشي:

تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، للمملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الأيام، حدثا مهما على صعيد العلاقات التاريخية بين البلدين، وعلى مستوى المنطة بشكل عام، إذ أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة والعالم، وفي مقدمتها ملف الحرب في اليمن الذي تلعب فيه السلطنة دورا دبلوماسيا ملحوظا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين جميع الأطراف المتحاربة.وتعد هذه أول زيارة خارجية رسمية يقوم بها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، باستثناء زيارته لدولة الكويت الشقيقة التي كانت بهدف تقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله. وفي هذا السياق نشير أيضا إلى أن أول زيارة خارجية قام بها المغفور له، بإذن الله، السلطان قابوس، كانت للسعودية، والتقى فيها بأخيه الملك فيصل بن عبدالعزيز، طيب الله ثراهما. وهذا ما يشير بكل وضوح إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

هذه الزيارة التاريخية يلتقي فيها جلالته، أبقاه الله، بأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر الأسبوع الماضي التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقيات مع السلطنة في عدد من المجالات.

ووفقالوكالة الأنباء السعودية أن هذه المجالات تتضمن مجال الشباب والرياضة، والمجال الثقافي، ومجال التقييس، والمجالات التجارية، ومجال الإعلام المرئي والمسموع، والمجال الإذاعي والتلفزيوني، ومجال تشجيع الاستثمار، ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ومجال النقل.

من جهته قال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير السلطنة لدى المملكة العربية السعودية، في حوار له مع إذاعة(هلا إف إم) أن: “الزيارة ستكون الانطلاقة الفعلية الرسمية على أعلى مستوى لمباركة الحراك القائم. ما يتبع الزيارة مباشرة ترجمة كل الاتفاقيات من الأطر المرجعية إلى الأطر التنفيذية وتشكيل فرق العمل حسب الأولويات تباعا”.

وما نود التركيز عليه في هذا المقال هو البعد الثقافي في الاتفاقيات، وهو يمثل أحد المرتكزات التي يتبناها الطرفان ضمن رؤى العمل وخطط تنفيذها المستقبلية، وقد برز هذا المحور كعنصر رئيس في تصريحات المسؤولين والأخبار الإعلامية الرسمية المتداولة، وهو ما نستبشر كثيرا بأنه سيكون بمثابة نقلة فارقة في مجال التعاون والتبادل الثقافي القائم بين البلدين الشقيقين. وقد أشار سمو السفير في أكثر من حديث إلى المبادرات المتعددة ومن بينها الثقافة، كما تطرق إلى “السياحة الثقافية”.

وفي هذا السياق يمكننا قراءة استقبال صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب،لسعادة عبدالله بن سعود العنزي، سفير المملكة العربية السعودية لدى السلطنة. هذه المقابلة تناول فيها الجانبان، وفق ما ورد في الأخبار الرسمية، “استعراض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الشقيقين وبحث أوجه التعاون القائمة بينهما في المجالات الثقافية والرياضيّة والشبابية”.

وحين نتأمل المشهد في البلدين نجد أن كليهما يعيش عهدا جديدا ويخطط لنهضة حديثه قوامها الانفتاح والتجديد والثقافة والفن والإبداع على كافة المستويات. وتحظى الثقافة باهتمام كبير لدى البلدين، لذا نجد أن وزارة الثقافة في البلدين يتولاها وزير من العائلة المالكة، وهما صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، في السلطنة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، في السعودية.

وقد أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة عن العديد من المشاريع والملفات والبرامج التي تعكف على إعدادها بهدف تنفيذها في المرحلة المقبلة. جاء ذلك عبر عدة لقاءات وتصريحات صحفية لسعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل الوزارة للثقافة.أما وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية فقد كشفت العام المنصرم عن استراتيجية طموحة للعمل الثقافي تشتمل على مختلف القطاعات المعرفية والمفردات الإبداعية وما يعنى بقطاع النشر والتوزيع ودعم الكتاب.

كل هذه المؤشرات وما نشهده من حراك ثقافي دؤوب في البلدين يحمل بين طياته بشائر طيبة في هذا المجال، إذا ما تكلل باتفاقيات على المستويات العليا، تلاها عمل منظم يحيلها إلى برامج عمل مشتركة تتضافر فيها الجهود وتتكامل الأدوار. وهذا من شأنه أن يعزز الجهود القائمة والعلاقات الثقافية الراسخة التي يشهد لها التبادل الثقافي الوثيق بين البلدين على الدوام، وعلى مختلف الأصعدة، وفي مختلف الفعاليات والمناشط التي تقام في الجانبين.

إن السلطنة والسعودية لديهما الكثير مما يمكنهما تقديمه على الصعيد الثقافي، نظرا لما يحظى به البلدان من مقومات ثقافية وروحية ورصيد حضاري عريق. فالسلطنة بلد يمتد جذوره إلى أعماق التاريخ، وقد تعاقبت على أرضها حضارات متتالية، تشكل اليوم هذه الفرادة والخصوصة العمانية، وهذا الثراء والتنوع الكبير في العادات والتقاليد والفنون والإرث الإنساني الهائل. أما السعودية فهي وريثة الثقافة العربية منذ أقدم العصور، وهي تمثل الثقل الديني والاقتصادي والسكاني في المنطقة. لذا فإن التعاون البناء والحقيقي بين هذين البلدين العريقين في الميدان الثقافي من شأنه أن ينتج نشاطا نوعيا وملفتا ويقدم نموذجا يحتذى به ويسهم في تقديم صورة حية وجديدة للثقافة العربية ويبرز الوجه المشرق للقيم الإنسانية ممثلة في الثقافة الإسلامية السمحة التي تشكل العامل المشترك بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما أواصر الإخاء والعروبة واللغة والتاريخ ووحدة الهدف والمصير المشترك.

إن هناك رغبة حقيقة لدى الشعبين في اكتشاف ومعرفة المزيد عن بعضهما. كما أنهما يكنان لبعضهما الكثير من مشاعر الود والاحترام والتقدير المتبادل، وهو ما نلمسه عند زيارتنا نحن العمانيين للمملكة، ويتجلى ذلك في مواقف الأشقاء وتعاملهم، وهم لا يترددون في التعبير عن ذلك، ورغبتهم العميقة في معرفة المزيد عن السلطنة وشعبها وعاداتها وتقاليدها ومقوماتها السياحية والثقافية. الشيء ذاته يلمسه الشقيق السعودي عند زيارته للسلطنة من احتفاء ودفء كبيرين لدى الإنسان العماني. وتعد الثقافة الطريق الأقرب للتواصل وتعميق الروابط وتعزيز ذلك بين المجتمعات، على أسس الجمال والخير والمحبة والتفاهم والتقارب.

إن أمام البلدين الآن فرصة تاريخية سانحة لتأسيس شراكة استراتيجية صلبة في مجال القوة الناعمة، بما يمتلكان من إرادة ومقومات ضخمة تؤهلهما لإنجاز الكثير من المشاريع الحضارية والثقافية الطموحة، لاسيما مع توفر الرغبة الأكيدة لدى قيادة البلدين. وإننا على ثقة بأن هذه الزيارة لجلالة سلطان البلاد إلى المملكة ستخلق فارقا كبيرا بما ستفتحه من آفاق رحبة على هذا الصعيد.