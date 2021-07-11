6 صور من احتفال دنيا بطمة بعيد ميلاد شقيقتها وأجواء الرعب تسيطر

دنيا بطمة احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها إيمان بطمة الـ22 وسط حضور مجموعة من أفراد أسرتها، وتسببت صور الاحتفال بعيد الميلاد في إثارة جدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى إيمان بطمة

دنيا بطمة نشرت مجموعة من الصور الخاصة بعيد ميلاد شقيقته الصغرى إيمان بطمة على "انستجرام"، الصور التي ظهرت فيها أسرة الفنانة المغربية نالت اهتمام من قبل الجمهور بسبب الشكل الذي سيطر على أجواء الاحتفال بعيد الميلاد، حيث كان اللون الأسود هو السائد بداية من بالونات وكذلك كعكة الاحتفال التي رسمت عليها بعض الرسوم المرعبة.

ولم تتوقف سيطرة اللون الأسود عند هذا الحد بل ارتدى جميع المحتفين بإيمان بطمة ملابس سوداء أيضا مما أثار جدلا واسعا حول السبب في طريقة الاحتفال بهذا الشكل والتي وصفه البعض بكونها مخيفة ولا تعبر عن أجواء مبهجة.

جدل بسبب صور عيد ميلاد شقيقة دنيا بطمة

دنيا بطمة لم تهتم بالتعليقات على أولى الصور التي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" خلال احتفال أسرتها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى، بل استمرت في نشر العديد من الصور التي تجمعها أيضا بزوجها وابنتها غزل، كما قدمت دنيا بطمة التهنئة لشقيقتها فكتبت: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

دنيا بطمة وبعد تعرضها للانتقادات من قبل تيار من الجمهور، قامت بإلغاء خاصية التعليقات على الصور التي نشرتها في محاولة لمنع هذه الانتقادات، كما قامت إيمان بطمة أيضا بغلق خاصية التعليقات على الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها على "انستجرام"، وقد حضر حفل عيد ميلاد أسرة دنيا بطمة، وكذلك والدتها ووالدها وشقيقتها إبتسام بطمة وزوجها.

دنيا بطمة وجدل لا يتوقف

الفنانة المغربية دنيا بطمة باتت حديث الجمهور خلال الفترة الماضية بسبب مجموعة الصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" وإتجاهها إلى تغييرات جمالية في أسلوب مكياجها وتسريحات شعرها وليس هذ فحسب بل لاحظ الجمهور كذلك تغييرا في شكل وجهها بعد زيادة وزنها.

دنيا بطمة اوضحت في الأسابيع الماضية أن امتلاء وجهها وانتفاخه ليس بسبب الحقن التجميلية إنما يعود إلى مكوثها في المنزل لفترة طويلة بسبب أزمة كورونا وعدم إتباعها حمية غذائية وانقطاعها عن ممارسة الرياضة أثناء حملها بطفلتها الثانية.

يذكر أن الفنانة دنيا بطمة قد أطلقت فيديو كليب جديد لها يحمل عنوان "حب المصالح"، وحقق الفيديو انتشارا واسعا منذ طرحه على "يوتيوب".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة دنيا بطمة على "انستجرام".