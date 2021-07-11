الفنانة عبير أحمد تطلب الدعاء بعد خضوعها لجلسات غسيل الدم وتكشف تطورات حالتها..فيديو

عبير أحمد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت تحدثت عن تطوارات وضعها الصحي، بعدما كشفت في الأيام الماضية عن خضوعها لأول جلسة لغسيل الدم وتواجدها في المستشفى.

عبير أحمد تخضع لجلسات غسيل دم جديدة

رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو جديد للفنانة عبير أحمد من داخل المستشفى التي تخضع فيها للعلاج، بعدما أعلنت في الأيام الماضية عن بداية خضوعها لجلسات غسيل الدم.

عبير أحمد تحدثت في الفيديو وأكدت أنها لم تغادر المستشفى حتى الآن بسبب انتظارها لجلسات جديدة في الأيام المقبلة، كما وجهت رسالة لجميع محبيها ومتابعيها بالدعاء لها من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي فقالت عبير أحمد في الفيديو: "حتى الآن في المستشفى لأن لا يزال لدي جلسات غسيل دم ولم تنته بعد، أطلب منكم الدعاء".

عبير أحمد تعتذر لعدم الرد على رسائل محبيها

عبير أحمد عبرت عن خجلها بسبب عدم ردها على المكالمات والرسائل التي وصلت لها خلال الأيام الماضية من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، وتحديدا بعد نقلها إلى المستشفى، وأوضحت عبير أحمد أنها تعاني من عدم القدرة على الحديث بسبب صعوبة وضعها الصحي فقالت: "والله أخجل من جميع الذين سعوا للتواصل معي من خلال المكالمات، او الذين قاموا بإرسال الرسائل واتس اب، ولم استطع الرد عليهم، ربنا يحفظكم ويخليكم لي، إن شاء الله أقوم بالسلامة".

عبير أحمد ظهرت في أكثر من فيديو خلال الأيام الماضية من داخل المستشفى تحدثت فيه عن خضوعها لأول جلسة لغسيل الدم بالقسطرة، كما أوضحت تأثير المرض عليها ومعاناتها، وأكدت أن التعب الذي تشعر به لا تستطيع أن تصف مدى تأثيره لكنها أشارت إلى أهمية أن تستمر الحياة رغم كافة الصعوبات التي تواجهها فقالت عبير أحمد في الفيديو: "الحياة لازم تستمر والله اني تعبانة تعب لا يوصف وموضوع غسيل الدم شكل صدمة لي لكن ربي لك الحمد".

تفاصيل إصابة الفنانة عبير أحمد بمرض نادر

عبير أحمد كشفت في شهر فبراير الماضي أثناء لقائها مع برنامج "ع السيف" عن إصابتها بمرض "الوهن العضلي" وهو مرض نادر حسب ما أعلنت، وأكدت الفنانة المصرية أنها رفضت الكشف عن مرضها لشهور لأنها لم ترغب في تقديم نفسها كضحية أمام الجمهور، كما أنها خشيت من فكرة أن يشمت البعض بها.

يذكر أن مسلسل "سرك الخافي" يعتبر من أحدث الأعمال الدرامية التي تشارك في بطولتها الفنانة عبير أحمد خلال هذه الفترة، ومقرر عرضه قريبا، كما شاركت الفنانة عبير أحمد في أكثر من عمل خلال الشهور الماضية من بينها مسلسل "أبشر بالسعد" و مسلسل "الناموس" مع كل من محمد المنصور، وهيفاء عادل، وجاسم النبهان، وخالد أمين، وفيصل العميري.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة عبير أحمد على "انستجرام".