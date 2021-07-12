تفاصيل حفل أنغام مع محمد الشرنوبي وتامر عاشور في صيف جدة

أنغام كشفت عن تفاصيل حفلها الجديد في السعودية، والذي تشارك به مع المطربين محمد الشرنوبي وتامر عاشور في جدة، وكشفوا عن تفاصيل الحفل وصور البوستر ووجهوا رسائل إلى الجمهور السعودي قبل الحفل.

أنغام توجه رسالة للجمهور قبل حفلها في جدة

ونشرت الفنانة أنغام بوستر حفلها الجديد في جدة هذا الشهر، ضمن حفلات صيف جدة، وكشفت تفاصيل الحفل الذي تحييه في يوم السبت 24 يوليو الجاري، ووجهت رسالة إلى الجمهور السعودي بعد الكشف عن تفاصيل الحفل وقالت:" اهلي واحبابي جمهور المملكة العربية السعودية وحشتوني جدا اسعد بلقائكم في جدة يوم السبت ٢٤ /٧".

تامر عاشور ومحمد الشرنوبي في صيف جدة

وانضم إلى الفنانة أنغام، محمد الشرنوبي وتامر عاشور في الحفل، وأعلن محمد الشرنوبي مشاركته في الحفل وقال في تعليقه على الحفل على حسابه بانستقرام:" جمهور السعودية الحبيب، مستنيكم يوم السبت ٢٤ في حفل مميز علي مسرح جده سوبردوم.. انا متحمس جدا، و انتم؟!"، في حين نشر الفنان تامر عاشور بوستر الحفل وعلق عليه قائلاً:" جمهوري الحبيب في جدة مستنيكم يوم السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١".

ويقام حفل الفنانة أنغام ومحمد الشرنوبي وتامر عاشور في مسرح "جدة سوبر دوم"، وهو من تنظيم شركة "بنش مارك"، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

تفاصيل ومفاجآت حفلات صيف جدة

وأحيا عدد من النجوم العرب حفلاتهم الغنائية مؤخراً ضمن حفلات صيف جدة، ومن بينهم الفنان محمد عبده وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي وغيرهم، وأعلن عدد من النجوم مشاركتهم في موسم الحفلات ومن بينهم الفنان جورج وسوف الذي يحيي حفله في جدة يوم الجمعة 23 يوليو الجاري، وشوقت شركة "بنش مارك" المنظمة للحفلات الجمهور للحفلات المقبلة، والتي ستشهد تواجد عدد من النجوم مثل نانسي عجرم ووائل كفوري ونوال الكويتية وغيرهم.