صور نانسي عجرم تتصدر ميدان "تايمز سكوير" بعد طرح ألبومها الجديد " Nancy 10"

نانسي عجرم واصلت احتفالها بألبومها الجديد "نانسي 10" الذي طرحته مؤخراً، وحقق ضجة كبيرة فور طرحه، واحتفل جمهورها أيضاً بأصداء الألبوم ومنها نشر صور بوستر الألبوم لنانسي عجرم في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك.

نانسي عجرم أول فنانة عربية تتصدر تايمز سكوير

واحتفل جمهور نانسي عجرم بالأصداء الواسعة لألبومها الجديد، ومنها تصدر صور نانسي عجرم لميدان تايمز سكوير في نيويورك، احتفالاً للألبوم الجديد ودعاية له، وأعادت نانسي عجرم نشر صورها في تايمز سكوير على حساباتها بمواقع التواصل، واحتفلت مع جمهورها بالألبوم الجديد وأصدائه الإيجابية، ونشر حساب "سبوتيفاي" بالعربي الصور وعلق عليها:" نانسي عجرم أول فنانة تتألق في تايمز سكوير بألبوم باللغة العربية لا تفوتوا ألبومها الجديد Nancy10..".

نانسي عجرم تحتفل بأصداء ألبومها الجديد

ونشرت الفنانة نانسي عجرم صورة من بوسترات ألبومها الجديد، واحتفلت برد الفعل الكبير على الألبوم، وأعادت نشر تعليق من حساب "سبوتيفاي" الرسمي على انستقرام، والذي احتفل بالألبوم أيضاً، ووصفها بـ"ملكة البوب العربي"، وذكر:" قبل 23 عامًا، أطلقت ملكة البوب العربي نانسي عجرم أول ألبوم لها في الاستوديو.. اليوم دوت الخليج هنا مع ألبوم نانسي 10".

نانسي عجرم تطرح ألبومها الجديد "نانسي 10"

نانسي عجرم طرحت مؤخراً ألبوم العاشر في مسيرتها الفنية، ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو معلنة فيه عن صدور ألبومها وتوفر على احدى التطبيقات الالكترونية، وويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة بين الأنماط الموسيقية، وباللهجتين المصرية واللبنانية، وتعاونت فيه مع باقة من الشعراء والملحنين بالساحة الغنائية، وتنوعت مضمون الأغاني بين الرومانسية والكلاسيكية وبين الفرح والحزن.

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد أحيت منذ أيام حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية في الرياض مع الفنان عاصي الحلاني، وأعلنت للجمهور في الحفل عن طرح ألبومها، فنشرت مقطع فيديو توجهت فيه للحاضرين قائلة: "دائما حفلاتي استثنائية بالمملكة، واليوم أخبركم لأن هذه الليلة مميزة حبيت تكون انطلاقة ألبوم Nancy 10 من هنا، بعد 12 ساعة سيكون الألبوم متوفرا على كل المنصات"، وذلك قبل طرحه رسمياً على منصات الإستماع الإلكترونية.