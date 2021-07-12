وفاة الممثل الجزائري فريد قسايسية إثر تعرضه لنوبة قلبية

غيب الموت، صباح اليوم الاثنين، الفنان الجزائري فريد قسايسية عن عمر ناهز 62 عاما، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية، وفق ما نقلت وسائل إعلام جزائرية عن مقربين منه.

وأكدت وسائل إعلام محلية وفاة الفنان الفكاهي المعروف بـ“فريد الروكور“، بينما ضج موقع تويتر بالعديد من التغريدات التي عبر أصحابها عن حزنهم الشديد لرحيله مرفقين كلمات النعي والمواساة لأسرته.

وكتب مذيع الأخبار بقناة سكاي نيوز عربية، سامي قاسمي، تغريدة عبر حساب في ”تويتر“ قائلا: ”‏وفاة الفنان الفكاهي الجزائري فريد قسايسية المعروف بـ“فريد الروكور“ إثر إصابته بسكتة قلبية.. رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‎#الجزائر“.

وأضاف حساب إخباري جزائري، عبر ”تويتر“: ”‏الفنان فريد قسايسية المعروف بفريد الروكور في ذمة الله.. الفقيد توفي إثر سكتة قلبية. الفقيد برز نجمه نهاية الثمانينيات في عدة أعمال فنية، وبداية التسعينيات كمنشط لحصة بلاد موزيك. إنا لله وإنا اليه راجعون“.

وعقب حساب باسم ياسين بن لمنور: قائلا ”‏وفاة الفنان الجزائري فريد قسايسيه المعروف بفريد الروكر إثر سكتة قلبية. رحمة الله ورزقه الجنة“.

وشارك الممثل الراحل في عدة أعمال فنية جزائرية، حيث بدأ فريد قسايسية مشواره الفني سنة 1985 بدور في فيلم ”في سبيل الجزائر“، وشارك في عدة سلسلات كوميدية ناجحة على غرار ”ناس ملاح سيتي“، و“جمعي فاميلي ( الجزء الثالث)“، و ”سوق الحاج لخضر“، وسلسلة ”دار العجب (الجزء الثاني)“ على قناة البلاد.

وعرف الممثل الجزائري، المعروف باسم ”فريد الروكور“، في الوطن العربي بإثارته الجدل من خلال الانتقادات التي يوجهها للأعمال الفنية وفي بعض الأحيان للفنانين العرب.

وواجه الراحل في وقت سابق عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، وتحديداً في العام 2012، عندما اعتدى على منتجة الأفلام ببن عكنون، التي تقدمت بشكوى ضده بإتلاف مكتبها الخاص، لكنه برر الأمر بأنه لم يحصل على مقابل عمل فني جمعهما.‎

وفي مقابلة تلفزيونية له قبل حوالي عام، أكد فريد قسايسية أن ”غالبية أعماله خارج الجزائر“، مبينا أنه بدأ عمله في الإذاعة، وأشار إلى أن الكثيرين تعلموا السينما في الجزائر وتحديدا من بلاد الشمال الأفريقي.