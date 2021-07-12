شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رجب عبر الإنستجرام

شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بأحدث ظهور له، ونشر صور جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وتلقي رجب، تفاعلا واسعا من متابعينه عبر صوره، وجاءت أبرز التعليقات كالأتي: البرنس، النجم الكبير، ده صباح الخير جدا بقا بحب تمثيل حضرتك أووى والله.

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