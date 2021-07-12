وزيرة الثقافة تعلن جوائز مسابقات الدورة ال52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الثلاثاء...

تعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقات الدورة ال52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وذلك الثلاثاء القادم 13 يوليو، بقاعة المنارة - محور المشير، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في تمام السادسة مساء الثلاثاء المقبل 13 يوليو الجاري.

حيث اكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة إن حرص َوزارة الثقافة على إقامة هذه المسابقات بصفة دورية منتظمة ضمن فعاليات معرض الكتاب الذي يعد الحدث الأهم على الصعيد الثقافي لمنطقتنا العربية، إنما يأتي في إطار مستهدفات الوزارة في تفعيل استراتيجية الدولة التنموية باكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل قدراتهم ورعايتهم، من خلال إحداث حالة من التنافسية البناءة التي تمثل حافزا للمبدعين والموهوبين من الكتاب والباحثين والناشرين للمزيد من إنتاج القيم الإبداعية المضافة لرصيد المعرفة المؤصلة لحضارتنا والاكثر حفاظاً علي هويتنا الثقافية المتفردة.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي، ولمدة شهر كامل، وانضوت المسابقات علي 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: الرواية - القصة القصيرة - شعر الفصحى - شعر العامية - المسرح - النقد الأدبي - الدراسات الإنسانية - الطفل - الكتاب العلمي، و 2 منها للشباب تحت سن 35 في مجالي: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

وكانت شرَط التقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية، على ان يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (52).

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهاً بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .