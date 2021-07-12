أحدث إطلالات هند عبد الحليم عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة هند عبد الحليم،جمهورها، أحدث إطلالاتها، ونشرت صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت عبد الحليم مرتدية فستان سواريه باللون الرمادي اللامع،تميز بقصة منفوشة علي الكتف،وإعتمدت شعرها مرفوعا ،كما تفاعل عدد كبير من متابعينها علي صورها بالاعجابات والتعليقات.

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