رسالة مفاجئة من أحلام لابنة هيفاء وهبي ردًا على فيديو ساخر: "قمر..ما بدك عملية"

زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مازالت حريصة على استعراض تفاصيل وتطورات عملية التجميل التي أجرتها مؤخرًا في الأنف، حيث نشرت بالأمس عبر حسابها على انستجرام، عدة صور وفيديوهات جديدة تظهر فيها عقب خروجها من غرفة العمليات، وهي لا تزال تتعافى من آثار الجراحة.

ابنة هيفاء وهبي تسخر من نفسها بعد عملية تجميل أنفها

زينب فياض نشرت الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي وحرصت على السخرية من كونها لم تقم بأي جديد عقب العملية الجراحية التي خضعت لها، ولكن بطريقتها الخاصة، واختارت زينب اغنية A-a-ay التي يستخدمها الجمهور على تيك توك للتنقل من مكان لآخر، وقامت بتركيب الأغنية على فيديو قبل خضوعها للعملية وبعدها وعلقت قائلة: "المفروض هالفيديو بيعملوا تصيروا بالمالديف بس انا هيك صار معي"، وتمنت أن يكون الفيديو المقبل بهذه الطريقة يتبعه رحلة سفر جيدة.

أحلام تعلق على خضوع زينب فياض لعملية تجميل

ونالت الصور والفيديوهات التي نشرتها ابنة هيفاء وهبي، تفاعل وإعجاب قطاع كبير من متابعيها الذين أكدوا أن ابنة الفنانة اللبنانية لا تحتاج إلى أي عمليات تجميلية، أيضًا النجمة الإماراتية أحلام حرصت على التفاعل مع زينب فياض والتعليق على صورها.

أحلام الشامسي علقت على صور زينب فياض وأشادت بجمالها الطبيعي وأكدت أنها لا تحتاج إلى الخضوع لأي عمليات تجميل فقالت: "ما بدك عملية قمر"، لترد عليها زينب قائلة: "ما في قمر من بعدك"، واتفق عدد من الجمهور مع رأي أحلام، وأشادوا بجمال ابنة هيفاء وهبي وأكدوا أنها في غنى عن أي جراحات تجميلية.

تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها ابنة هيفاء وهبي

وكانت زينب فياض قد كشفت لبرنامج "إي تي بالعربي" مؤخرًا عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها، وكشفت إنها أجرت عملية تجميلية في أنفها، بالإضافة إلى معالجة الانحراف في أنفها والذي كان يسبب لها ضيق في التنفس، واستعرضت زينب فياض في الصور والفيديوهات آثار العملية الجراحية، وظهرت وهي تضع الضمادات الطبية على أنفها ووجهها بعد العملية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية في الصور والفيديوهات.

الجدير بالذكر أن زينب قد أعلنت سابقاً أنها قررت إجراء عملية تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها، حيث كتبت قبل تلك العملية الجراحية: "وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي. وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئاً، فستعرفون قريباً"، وذلك قبل أن تكشف عن خضوعها لعملية تجميل أنفها.