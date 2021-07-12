نوال الزغبي ترد على الهجوم :"نانسي عجرم حبيبة قلبي وآخر همي الألقاب"

نوال الزغبي استطاعت تدارك خلافاً كاد أن يقع بينها وبين نانسي عجرم بسبب اشتباك متابعيهما عبر تويتر على لقب "ملكة البوب العربية"، لتحسم النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجدل وتؤكد على محبتها الكبيرة لمواطنتها نانسي عجرم وبأن الألقاب لا تهمها.

نوال الزغبي ترد على الهجوم

وفي التفاصيل، فإن معجبي كل من النجمتين نوال الزغبي ونانسي عجرم اشتبكوا على تويتر بمعارك كلامية حول أحقية كل من نجمتهم بلقب "ملكة البوب العربية". فبعد أن وصف متابعي نانسي عجرم نجمتهم بأنها ملكة البوب العربية، عبر تطبيق Spotify بعد صدور ألبومها الجديد "نانسي 10"، تفاعلت نانسي مع التغريدات عبر حسابها على تويتر، تزامنا مع قيام الفنانة نوال الزغبي بإعادة مشاركة تغريدات من معجبيها الذي اطلقوا عليها ايضا لقب ملكة البوب العربية، فاعتبر البعض بأن ذلك يدل على معركة مبطنة بين النجمتين على هذا اللقب ومحاولة من المعجبين بالإيقاع بينهما.

هذا الجدل سرعان ما حسمته نوال الزغبي عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، مؤكدة على محبتها الكبيرة لنانسي عجرم وعدم مبالاتها بالألقاب، فكتبت قائلة: "نانسي حبيبة قلبي وانا من الاشخاص اللي مبسوطة بنجاحها وكتير وهيي بتعرف هالشي"، وتابعت "آخر همي الألقاب! اعمال الفنان ونجاحاته دوت الخليج الاهم ولو سمحتوا عاملين هجوم على أشياء تافهة!! اكيد بحب لما فانزاتي يدلعوني مش معناها عم نتهجم على حدا !!! وكل واحد بياخد نصيبه".

أحدث النشاطات الفنية لنوال الزغبي

على صعيد فني، تستعد الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ لإطلاق ألبومها الجديد، حيث ردت على أحد المتابعين عن موعد طرح الألبوم الجديد الذي سألها: "متى حتنزلي الألبوم نجمتنا عده خلص الصيف ناطرين تنزلي الميني ألبوم بليز لو ممكن"، وبدورها ردّت نوال الزغبي قائلة: "أيّام معدودة".

نوال الزغبي سبق وأن طرحت أغنيتين في الفترة الماضية وهما أغنية "أسعد لحظة" من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع ومكس وماستر الهامي دهيمة واحمد حسام، وأغنية ثانية بعنوان "بكلّم خيالي" من كلمات وألحان ​صلاح الكردي​ وتوزيع موسيقي ريمي مراد وماسترينغ طوني حداد.