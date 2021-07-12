حسين الجسمي يحتفل بتصدر "سنة الحياة" لقائمة الأغاني الأكثر تأثيرًا ومشاهدة على يوتيوب

حسين الجسمي احتفل بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية "سنة الحياة" وتصدرها قائمة أكثر الأغاني الدعائية تأثيرا ومشاهدة على "يوتيوب".

حسين الجسمي يحتفل بتصدر أغنية "سنة الحياة" قائمة الأكثر تأثيرا

حسين الجسمي نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية لأغنية "سنة الحياة" التي أطلقها في شهر رمضان 2020 بالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات، الفنان الإماراتي احتفل بالنجاح الذي حققته الأغنية بعد أكثر من عام من طرحها، حيث أنها حصلت على المركز الأول عربيا والثاني عالميا في قائمة أكثر أغنية دعائية مشاهدة وتأثيرا من الفترة 1 يونيو 2020 حتى 30 مايو 2021، ووفقا لموقع "يوتيوب".

حسين الجسمي لجمهوره: "‏أنتم الفرح والمحبة والمجد"

حسين الجسمي وجه التحية لجمهوره الذي أكد أن النجاح الذي تحقق يعود للدعم والمحبة الكبيرة من قبل جمهوره في العالم العربي الذي دوما يعد من أسباب نجاحه، وأكد حسين الجسمي أن الجمهور هو مصدر الفرح والمحبة والمجد بالنسبة له فكتب النجم الإماراتي: "بفضل الله.. بلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالمي، وتصدّرنا الصفوف الأولى عالمياً، بدعمكم ومحبتكم جمهورنا الغالي .. ‏باختصار ‏أنتم الفرح والمحبة والمجد .. مبروك"، حسين الجسمي وجه له كذلك العديد من النجوم التهنئة على هذا النجاح الكبير، حيث علق الفنان السعودي محمد الشعيبي فكتب: "تستاهل الخير"، وعلقت أيضا الإعلامية السعودية إيمان الرجب.

نفاذ تذاكر حفل حسين الجسمي وأصالة في أبو ظبي

حسين الجسمي كشف في الفترة الماضية عبر حسابه على "انستجرام" عن نفاذ تذكر حفله الجديد الذي يجمعه بالنجمة أصالة في شهر يوليو الجاري وتحديدا يوم 22 يوليو الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل المقرر إقامته في إمارة أبو ظبي بالإمارات، حسين الجسمي نشر الصورة الدعائية للحفل التي أوضحت نفاذ جميع تذاكره، بينما حرص النجم الإماراتي على التعليق حيث أكد أنه في حالة شوق لجماهيره أكبر من حالة شوق محبيه الذين سارعوا في حجز تذاكر حفله والتواجد فيه فكتب حسين الجسمي: "شوقنا أكبر".

يذكر أن حسين الجسمي قد أطلق خلال الأسابيع الماضية أغنية جديدة تحمل عنوان "فوق" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، وجيتارات شريف فهمي، وقد حققت الأغنية ما يقارب من 5 مليون ونصف مشاهدة حتى الآن.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة حسين الجسمي على "انستجرام" والمكتب الإعلامي للفنان الإماراتي.