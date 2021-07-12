في مهرجان كان .. شون بن يستكشف الروابط العائلية ومات ديمون يستعين بخبرته الأسرية

كان (فرنسا) ـ وكالات: قال الممثل الحائز على الأوسكار شون بن إنه كاد أن يفوت فرصة التمثيل أمامابنته ديلان لأول مرة في فيلم “فلاج داي” (يوم العَلَم)، وهو أحدث أفلامه الذي يتنافس على الجوائز في مهرجان كان السينمائي، إلى أن حثه الممثل مات ديمون على ذلك فيما يستعين الأخير بخبرته الأسرية وممارسته لدور الأبوة في الواقع على إجادته دور الأب في التمثيل السينمائي.

ويلعب بن الحائز على جائزة الأوسكار دور جون فوجل، التاجر الذي ينتقل من مشروع تجاري فاشل إلى آخر مما يتسبب في حزن ابنته جينيفر التي تحبه كثيرا.

وقال بن في مؤتمر صحفي في مدينة كان إنه كان يفكر في ابنته ديلان عند قراءة السيناريو، لكنه استغرق وقتا للاقتناع بقيامه بدور والد جينيفر.

وأضاف “كانت آخر محاولة بذلتها لعدم تمثيل هذا الدور عندما أرسلت السيناريو قبل حوالي شهر ونصف من بدء التصوير لمات ديمون، لكنه اتصل بي لا ليقول لي إنه يستطيع تمثيل هذا الدور أو لا، بل ليقول لي إنني سأكون غبيا إذا لم أقم بهذا الدور”.

من جانب آخر قال ديمون البالغ من العمر خمسين عاما من مهرجان كان السينمائي في فرنسا حيث قدم فيلم الإثارة “ستيلووتر”: “منذ أن أنجبت أطفالا أصبح الوصول إلى إتقان هذا الدور أسهل بكثير من الناحية العاطفية”.

ويلعب ديمون دور أب أميركي في الفيلم يريد إثبات براءة ابنته المسجونة في مرسيليا.

وذكر ديمون الحائز على جائزة الأوسكار الذي لديه بالفعل ثلاثة بنات: “يمكن لجميع الآباء أن يفهموا أنك تتجاوز بعض الحدود لمساعدة أطفالك.”

وأضاف ديمون أن من السهل أن تتعاطف مع هذا الأب عندما يكون لديك أطفال، ويمكن للأب والأم أيضا التعاطف مع مشاعر مثل الذنب والعار.

لم يدخل فيلم “ستيلووتر” المنافسة في مهرجان كان السينمائي الدولي.

ولعبت دور الابنة أبيجيل بريسلين التي اشتهرت في السابق من خلال كوميديا: “ليتل ميس صن شاين”.