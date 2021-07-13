تامر حسني يقلد عادل إمام على الهواء ويطرح أغاني فيلمه الجديد "مش أنا".. بالفيديو

تامر حسني حل ضيفاً على برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وتحدث عن فيلمه الأخير "مش أنا"، وكواليس تصويره والأصداء التي حققها الفيلم بعد عرضه بالسينمات مؤخراً.

تامر حسني يطرح أغاني فيلمه الجديد "مش أنا"

وقدم الفنان تامر حسني أغاني فيلمه الجديد "مش أنا" في لقائه اليوم مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وذلك قبل طرح الأغاني على قناته بيوتيوب اليوم، وفاجأ الجمهور بطرح أغنية "مش تمثال" وأغنية "بحبك" على يوتيوب، وتضمنت الأغنيتين عدة مشاهد من فيلمه الجديد، وعرض برنامج "الحكاية" أيضاً مقاطع جديدة من كواليس تصوير الفيلم، بالإضافة إلى مداخلات من أبطال العمل وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني والمخرجة سارة توفيق.

تامر حسني يكشف كواليس فيلم "مش أنا"

وتحدث الفنان تامر حسني عن كواليس فيلم "مش أنا" وقال إن بداية فكرة الفيلم جاءت من المخرجة سارة توفيق، والتي حكت له قصة عن حالة مرضية نفسية نادرة في العالم، وطلب منها أن يكتب قصة الفيلم بنفسه، وتفرغ لمدة عام في كتابة الفيلم ودراسة الشخصية والحالة النفسية، وقال إن التجربة كانت صعبة للغاية بسبب تجسيده لشخصية تعاني من حالة نفسية نادرة وتتطلب قدرات حركية، لأن الشخصية تعاني من عدم قدرته على التحكم في نصفه الآخر.

وقال الفنان تامر حسني في تصريحاته إنه يقدم رسالة للجمهور من خلال الفيلم وهي ضرورة التحلي بالطموح حتى في أصعب اللحظات وفي المرض أيضاً، وقال إن رسالة الفيلم تتشابه مع ظروف مسيرته، لأنه عانى في بداياته وعاش أوقات صعبة بسبب قلة المال والفرص ولكنه لم يستسلم وقرر أن يتحمل من أجل تحقيق حلمه وهدفه، وكشف تامر حسني عن تعرضه للانتقادات والتهكم في بداياته ولكنه كان يريد تقديم شخصيته بطريقة جديدة ونجح في النهاية في ذلك.

تامر حسني يقلد عادل إمام على الهواء

وقدم تامر حسني في الحلقة عدة أغاني شهيرة له، وتحدث عن دور الفنان عادل إمام في مسيرته وأشاد به، وقال إنه يحبه كثيراً ومتأثر به، وقلد بعض حركاته وجمله الشهيرة على الهواء، وقال تامر حسني إن لديه مشروع غنائي خاص يهدق لتقديم الأعمال الغنائية التي تأثر بها في حياته، وذلك بعد تقديمه أغنية "نسيانك صعب أكيد" لهاني شاكر، وأضاف أنه يريد تذكير الجمهور إنه لم ينشأ ويصعد من فراغ ولكن هناك أجيال وأعمال كثيرة ساهمت في تكوينه، وأشار إلى انه سيقدم أغاني للفنان علي الحجار ومدحت صالح ومحمد منير وغيرهم في الفترة المقبلة.