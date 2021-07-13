روان بن حسين ترثي والدتها برسالة مؤثرة جديدة: "فقدت نفسي"

روان بن حسين تعيش حالة حزن عميقة هذه الأيام بعد وفاة والدتها، وودعت روان والدتها الراحلة بعدة رسائل مؤثرة على حساباتها بمواقع التواصل، ونشرت عدة أدعية لها أيضاً.

روان بن حسين تودع والدتها برسائل مبكية

ونشرت روان بن حسين عدة أدعية ورسائل إلى والدتها الراحلة على حساباتها بمواقع التواصل، ونشرت تغريدة اليوم دعت بها لوالدتها وقالت:" اللهم انها اول ليلة لها في قبرها آنس وحشتها وامن روعتها وابدلها داراً خيراً من دارها واهلاً خيراً من اهلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه اللهم امين"، وطلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها وقالت:" اقرأوا الفاتحة على روح والدتي".

روان بن حسين ترثي والدتها

ورثت روان بن حسين والدتها الراحلة برسالة مؤلمة على حسابها بتويتر، وعبرت عن حزنها الكبير لرحيل والدتها وقالت في تغريدة لها:"فقدت نفسي وليس والدتي فقط"، ولاقت روان بن حسين تعاطف كبير من الجمهور بعد رسائلها المبكية لوالدتها، وتلقت عشرات رسائل المواساة من الجمهور وزملائها النجوم أيضاً، ونشرت على انستقرام عدة أدعية على خاصية ستوري، وعلقت عليها قائلة:" حبيبي يما".

روان بن حسين تعيش حالة حزن

وكانت روان بن حسين قد أعلنت مؤخراً وفاة والدتها، ونعتها برسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام، وقالت في رسالة وداعها لوالدتها:" انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت البارة في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونة واصدق صديقة، اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي".

وتابعت روان بن حسين في رسالتها المبكية لوالدتها الراحلة اليوم:" الله اخذ امانته في اول ليلة من ذي الحجة، ايام فضيلة مباركة لانج انسانة زينة ومرضيّة ربج.. يارب ارحمها وتغمّد روحها الجنة وصبّرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها.. راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي معاج"، وذلك بعدما كشفت عن تدهور صحة والدتها منذ أشهر، وناشدت الجمهور الدعاء لها، وشاركت متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بالعديد من المنشورات المؤثرة التي تناشد فيها جميع متابعيها ومحبيها بالدعاء لوالدتها