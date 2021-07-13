عبد المجيد عبد الله يطرح بوستر ألبومه الجديد "عالم موازي".. بالصورة

عبد المجيد عبد الله طرح اليوم بوستر ألبومه الجديد "عالم موازي"، وشوق الجمهور للألبوم الجديد والذي قرر طرحه في موسم عيد الأضحى، ويعود به إلى الألبومات بعد غياب سنوات.

عبد المجيد عبد الله يكشف عنوان ألبومه الجديد

وكشف الفنان عبد المجيد عبد الله عن عنوان ألبومه الجديد "عالم موازي"، ونشر اليوم على حسابه الرسمي بتويتر صورة لبوستر الألبوم، وشوق الجمهور للألبوم الجديد والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى، وعلقت شركة روتانا المنتجة للألبوم على صورة البوستر وذكرت:" هلاا بك يا نسم روحي ويا لبيه، غلاف ألبوم عالم موازي منتظرينه بكل حماس"، وعلق كذلك سالم الهندي، رئيس شركة روتانا وقال:"متحمسين بوعبدالله".

عبد المجيد عبد الله يشوق الجمهور لألبومه الجديد

وشوق الفنان عبد المجيد عبد الله الجمهور لألبومه الجديد ونشر في الفترة الماضية عدة تغريدات حول الألبوم، وكذلك تغريدات بكلمات من أغانيه الجديدة، والتي أشعلت حماس الجمهور للألبوم، وقال في آخر تغريداته حول الألبوم:" البطل الحقيقي للالبوم القادم وبكل فخر الاستاذ والعبقري المتميز عصام الشرايطي له كل التقدير والاحترام".

تفاصيل ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد كشف تفاصيل الألبوم المكون من 21 أغنية مختلفة وذكر أساميها وفريق عمل كل أغنية في تغريدة له، والأغاني التي سوف يقدمها النجم السعودي الكبير في الألبوم دوت الخليج: "عالم موازي، سامح الله، يابن الاوادم، لا تعاتب، أول حكايتنا، مشكور، غصون الشجر، إبك عني، ملل حبك، تهددني، مع السلامة، حالي، أنت فاهم، يوم مر اسمي، اعتذرلك، لا زعلت، من متى، يا صبر، مثل ما كان، لمحته، ابكتبله".

ويتعاون عبد المجيد عبد الله مع مجموعة كبيرة من الكتاب ومن بينهم فهد المساعد وتركي وحسن عبد العزيز وأحمد الصانع وسعود البابطين وغيرهم، كما يتعاون مع عدد من أشهر الملحنين منهم طارق محمد وياسر بو علي ومبهم وغيرهم، ويأتي الألبوم بعد عدة تأجيلات وبعد انتظار طويل من الجمهور لألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، حيث كان آخر ألبوماته بعنوان "إسمعني" عام 2014 مع شركة روتانا، واكتفى بعده بطرح الأغاني المنفردة.