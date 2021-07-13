مي حلمي تعلن ارتباطها مجددًا بعد عام من طلاقها وترفض الكشف عن هوية حبيبها

مي حلمي الإعلامية المصرية أعلنت ارتباطها الرسمي خلال الساعات الماضية، بعد مرور أشهر على طلاقها من المطرب محمد رشاد، وأكدت عبر حسابها الرسمي على انستجرام أنها لن تعلن تفاصيل أخرى عن ارتباطها خلال هذه الفترة.

مي حلمي تعلن ارتباطها

مي حلمي أعادت نشر مقطع فيديو من أحدث لقاءاتها الإعلامية في برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر شاشة العربية، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، حيث ألمحت خلال اللقاء إلى ارتباطها عاطفيًا لكنها كانت حريصة على عدم تأكيد الأمر، لكنها عادت مجددًا خلال الساعات الماضية وشددت على أن الأمر أصبح مؤكدًا وأنها ارتبطت بالفعل.

مي حلمي حريصة على الحفاظ على سرية قصة حبها الجديدة

مي حلمي شددت كذلك على حرصها على عدم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بارتباطها، وقررت أنها سوف تحافظ على خصوصية تلك العلاقة، فكتبت في تدوينة أخرى: "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين، يكفي أنني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

وبالرغم من إخفاء مي هوية حبيبها الجديد إلا أنها قررت التعبير عن حبها له ونشر صورة رومانسية لهما ظهرت فيها وهي ممسكة بيده خلال تواجدهما بالسيارة، لكن دون أن تظهر أي ملامح منهما.

مي حلمي ومحمد رشاد

وتلقت الإعلامية المصرية التهاني من قبل قطاع كبير من متابعيها، الذين تمنوا لها السعادة في حياتها الجديدة، من جانبها حرصت مي على الرد على تعليقات الجمهور والتعبير عن مدى سعادتها لتهنئتهم لها.

وكانت مي حلمي قد أعلنت طلاقها من المطرب محمد رشاد في أغسطس من العام الماضي، ثم ظهرت بعد ذلك في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في رمضان الماضي وكشفت تفاصيل من حياته الخاصة، وأكدت في البرنامج أن سبب خلافها مع زوجها السابق هو الخيانة، حيث وجدت على هاتفه رسالة أرسلها لفتاة غيرها أثبتت عدم ولائه لها، وهو ما جعلها تدخل في نوبة بكاء خلال اللقاء، كما كشفت عن سبب إلغاء حفل زفافها الأول وأكدت أن طليقها كان مقررا قبل ليلة من الزفاف بعدم الذهاب للحفل، نافية الأنباء التي انتشرت وقتها بأنها تكون قد أخطأت في حق والدته وعائلته، وعبرت مي عن ندمها على تسامحها مع رشاد بعد أزمة إلغاء حفل الزفاف الأول، وعودتها له بعد ذلك، كما كشفت أن موافقتها على عقد الزفاف للمرة الثانية كان بسبب حبها له.