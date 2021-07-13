ظافر العابدين يعلن تقديم الجزء الثالث من "عروس بيروت" ومفاجآت سارة للجمهور.. بالفيديو

ظافر العابدين، الفنان التونسي، كشف اليوم عن مفاجأة سارة لجمهور مسلسل "عروس بيروت"، وذلك بعد تقديم الجزء الثاني منه مؤخراً، وأعلن في مقابلة له مع برنامج "إم بي سي تريندينغ" عن تقديم الجزء الثالث من المسلسل.

ظافر العابدين يكشف مفاجأة سارة لجمهور "عرس بيروت"

وكشف الفنان ظافر العابدين في تصريحاته عن الاستعداد لتقديم الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، وقال إنه يريد توجيه الشكر لجميع العاملين في المسلسل وقناة mbc بسبب حبهم ودعمهم للمسلسل، وقال إن صناع المسلسل قرروا أن يكون هناك جزء ثالث منه، وأضاف وكشف إن بداية تصوير الجزء الجديد من العمل سيبدأ في نهاية شهر أغسطس المقبل.

ظافر العابدين يكشف ملامح "عروس بيروت 3"

وتحدث الفنان ظافر العابدين عن ملامح الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، وقال إن علاقة بطلي العمل "فارس" و"ثريا"، ستكون في نفس الإطار، بمزيج من الرومانسية والمشكلات العائلية والعمل، بالإضافة إلى الحكايات الأخرى والشخصيات المختلفة في العمل والتي تؤثر على العائلة، وشوق ظافر العابدين الجمهور للجزء الجديد وقال إن به حلقات أكثر وأحداث مكثفة، ويوجد قصص مكثفة، وأن هذا سيثري المسلسل ويجعل أحداثه متواصلة.

واختتم ظافر العابدين تصريحاته في البرنامج حول ملامح الجزء الجديد من مسلسل "عروس بيروت"، بنفي وفاة شخصية "ليلى الضاهر" التي تجسدها الفنانة تقلا شمعون، وقال إنها مازالت متواجدة وعلى قيد الحياة ولديها مشكلات وقصص في العمل، وأشار إلى ان بدون شخصية "ليلى الضاهر" لن يكون هناك مسلسل "عروس بيروت"، ومن المقرر أن يكون الجزء الثالث من المسلسل هو الجزء الأخير من العمل.

عودة مسلسل "عروس بيروت"

ويذكر أن مسلسل "عروس بيروت 2" من سيناريو وحوار نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج إيمره كاباكوساك، وبطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد وفارس ياغي، وجاد أبو علي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبد السلام، وفايق عرقسوسي، وفادي إبراهيم، وغيرهم، وقد حقق الموسم الأول والثاني من المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.