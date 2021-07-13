هدى المفتي تشارك متابعيها كواليس كليب عمرو دياب

نشرت الفنانة هدى المفتي صور لها من تصوير كليب عمرو دياب و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. وعلقت هدى المفتي علي الصور قائلة :"ما وراء الكواليس"

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