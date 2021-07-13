عابد فهد يجسد شخصية جورج وسوف فـي عمل درامي

دمشق – «الوطن» :

كشفت وسائل إعلام عربية عن استعداد الفنان السوري عابد فهد لتجسيد شخصية المطرب جورج وسوف في عمل درامي جديد. وبحسب المصادر فإن العمل يتألف من ست حلقات فقط يسلط الضوء فيها على حياة سلطان الطرب بدءاً من مرحلة الطفولة وصولاً إلى نجاحه الجماهيري الكبير. وبحسب المعلومات المنتشرة فإن المسلسل سيتكون من 6 حلقات فقط، ويتم تصويره في شمال لبنان وتحديدًا في منطقة جبيل، وقام صناع العمل ببناء أستوديو خاص حتى يتناسب مع مسقط رأس الفنان السوري جورج وسوف، وهي قرية كفرون في سوريا. وأوضحت التسريبات أن أول حلقتين من العمل سيتم التركيز فيها على طفولة المطرب جورج، وسيجسد شخصيته في تلك الفترة، طفل لبناني من منطقة طرابلس الشمالية، بينما سيتم التركيز على شخصيته بعد تقدمه في السن في آخر حلقتين، حيث يؤدي الدور الفنان عابد فهد. وذكرت المصادر أسماء النجوم المشاركين في العمل، وهم:(مجدي المشموشي، كارول عبود، عدي رعد)، بينما يقوم سلطان الطرب بـ الإشراف على العمل بنفسه.وسيعرض المسلسل الذي سيخرجه ديفيد أوريان على منصة شاهد الإلكترونية. وكان الفنان السوري عابد فهد قد لفت الأنظار بإتقانه تقليد المطرب الوسوف من خلال شخصية جابر سلطان التي جسدها في مسلسل (طريق) إلى جانب نادين نجيم ونخبة من النجوم.قبل أن يعود ويشاركه في فيديو كليب أغنية (سكت الكلام)، إلى جانب النجمين تاتيانا مرعب وميلاد يوسف.

من جانب اخر أعلن الفنان عابد فهد عن تحضيره لعمل درامي جديد يحمل اسم (شتي يا بيروت)، من تأليف بلال شحادات، وإخراج إيلي سمعان. والعمل اجتماعي معاصر، أحداثه مستوحاة من الواقع، ويتألف من 30 حلقة، يناقش من خلالها 3 موضوعات هامة: (الانتقام، والثأر، والفقدان)، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره الشهر الحالي، على أن يكون العرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وإحدى المحطات العربية. في سياق متصل شدد الفنان السوري عابد فهد على ضرورة التعاون بين أصغر عامل في فريق تصوير أي عمل فني وصولا إلى أكبرهم، وذلك في معرض تعليقه على الجدل الدائر والمثار، عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي حول الفنان السوري واللبناني. وبعد ان ابدى الفنان احترامه لجميع وجهات النظر والآراء التي تدور حول هذه القضية، ولاسيما التي أبداها زملائه في الوسط الفني. عاد للتنويه أن الفن لا يملك هوية، وأن بعض الخلافات التي تنشب بين النجوم، تكون الغيرة المشروعة أساسها، ولاسيما في ظل وجود فنانين يتمتعون بموهبة عالية ولا يجدون الفرص التي تبرز موهبتهم، مشيرا إلى ضرورة إنهاء هذا الجدل وإغلاق ملف المقارنة بين فناني سوريا ولبنان، باعتباره أن القضية لا تحتاج كل هذه الضجة المثارة والجدل الدائر.

■ قدم عابد فهد