استمعوا إلى أغنية "أسود العرين" التي لاقت استحسان الشعبين السعودي والعماني

لاقت أغنية "أسود العرين" وهو العمل الغنائي المشترك الذي قدمته "روتانا" بمناسبة زيارة سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية، استحسانا كبيرا من الشعبي السعودي والعماني، والذي رافق الاحتفاء الكبير بهذا اللقاء الأخوي بين البلدين الشقيقين.

"أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

تزامناً مع زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق، للمملكة العربية السعودية، ولقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين، قدّم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، والفنان العُماني صلاح الزدجالي، عملاً غنائياً مشتركاً، بعنوان "أسود العرين"، والتي توج جمال كلماتها بتناغم هذه الأصوات المخملية التي عرفتها الساحة الفنية في منطقة الخليج العربي، بين الفنان صلاح الزدجالي والفنان عبدالمجيد عبدالله.

وأغنية "أسود العرين" دوت الخليج من كلمات الشاعر العُماني خميس المقيمي، ومن تلحين خالد بن جمد البوسعيدي، وتوزيع وليد فايد، ومكس وماستر جاسم محمد، ومن إخراج علي النجار.

وجاء هذا العمل ليجسد عمق الروابط الاخوية والثقافية والفكرية بين البلدين الشقيقين وترسيخا للمبادئ المشتركة والمتمثلة في العادات والتقاليد العربية والاسلامية الضاربة في الجذور التاريخية.

ويتضمن مطلع الأغنية الكلمات التالية:

"سلام من دار هيثم للمقام الحصين

دار الكرم دار سلمان العزوم الكبار

سلام يا قبلة الإسلام مهد الأمين

لك شامخات المعزّه في عُمان الفخار".

استمعوا إلى أغنية "أسود العرين" التي لاقت استحسان الشعبي السعودي والعماني: