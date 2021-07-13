إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر وتعلق على طلاقها من والد بناتها.. بالفيديو

إلهام الفضالة النجمة الكويتية فاجأت الجمهور بالإعلان عن خبر زواجها من الفنان شهاب جوهر مؤخرًا، حيث نشرت صورة تجمعها به من كواليس مسلسل "أمينة حاف"، وذلك عبر حسابها على انستجرام وأكدت أنها تم عقد قرانها مؤخرًا على الفنان الكويتي.

إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر

إلهام الفضالة علقت على الصورة التي ظهرت فيها بفستان زفاف من كواليس مشهد زواجها في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في رمضان الماضي، وقالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر".

إلهام الفضالة تتحدث عن طلاقها من زوجها السابق

إلهام الفضالة علقت كذلك على الجدل الحاصل خلال الساعات الأخيرة حول سبب طلاقها من زوجها السابق وكتمان نبأ ارتباطها بشهاب جوهر مؤخرًا، إلى أن أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، حيث نشرت مقطع فيديو عبر سناب شات وقالت فيه: "كثرة الأقاويل وكثرة الحكي، أنا من الناس اللي طول عمري تعرفوني ما أتكلم في حياتي الخاصة في السوشيال ميديا أبداً، نعم كنت امرأة منفصلة ولم أتكلم عن طلاقي ولا عن سبب طلاقي ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها.. صبرت وصبرت.. وجاء اليوم اللي اخدت فيه قرار صحيح علشان أحافظ على بناتي".

وظهر في الفيديو كذلك شهاب جوهر الذي كشف تفاصيل علاقتهما، وقال إنه خلال أحد حفلات التكريم، علم بنبأ انفصال إلهام الفضالة، واتصل بها ليتأكد منها وبالفعل أكدت له الخبر، ثم قاطعته إلهام وأكدت أنه قال لها إنه يقوم بخطبتها قبل أن ينتشر الخبر ويعلم الجميع بطلاقها، ولفت كل منهما أنه تم زواجهما رسميًا في يونيو الماضي.

إلهام الفضالة وشهاب جوهر في "من بعدي الطوفان"

في سياق آخر، تشارك إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر في بطولة مسلسل جديد بعنوان "من بعدي الطوفان"، وهو العمل الذي بدأ تصويره مؤخرًا، وتلعب الفنانة الكويتية شخصية تحمل اسم "أنيسة" وتواجه العديد من المواقف مع "درويش" وهي الشخصية التي يقدمها الفنان شهاب جوهر، ونشر الثنائي العديد من الصور الخاصة بكواليس العمل عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

"من بعدي الطوفان" فهو عمل ينتمي للدراما الاجتماعية وليس عمل كوميدي ومن المقرر أن يعرض خلال الأشهر القادمة على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم مسلسل "أمينة حاف" ومن بينهم الفنان شهاب جوهر، وشهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وطلال باسم، كما انضم لبطولة المسلسل كل من صمود المؤمن، وضاري عبدالرضا، ورهف محمد، وهدية بدر، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج مناف عبدال.

