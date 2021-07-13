مزاد علني لـ 74 تحفة فنية للرسام البلجيكي «روجي رافيل»

بروكسل -العمانية: أُعلن عن تنظيم مزاد علني فريد من نوعه لـ 74 تحفة فنية للرسام البلجيكي (روجي رافيل) (1921-2013) بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لولادته. وقد اكتسبت أعمال هذا الرسام شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي عزز قيمتها بشكل مطرد وحفز معظم ملاكها على الاحتفاظ بها وعدم عرضها للبيع.

ومن الأعمال المعروضة للبيع المنقوشة الفريدة (ماجيس جيبار) التي لا يوجد منها سوى

نسختين، إضافة إلى رسم آخر من الطباعة الحجرية الملونة يحمل اسم (مان ميت رود ووترسلانغ)، وهي لوحة تحمل العديد من العناصر المُميزة للفنان.

أنجز (روجيه رافيل) في ثمانينات القرن الماضي منقوشات عدة على الخشب من ضمنها (دي ريدينار) التي يشملها المزاد العلني. وقد حصل الفنان على العديد من الميداليات والأوسمة ومنحَ اسمه لمتحف.

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