أحمد عز وأحمد فهمي وكارمن بصيبص يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "العارف" بحضور النجوم.. بالصور

أحمد عز وأحمد فهمي احتفلا اليوم بالعرض الخاص والافتتاحي لفيلمهما الجديد "العارف"، وحضرا برفقة عدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في احتفال العرض الأول للفيلم.

أحمد فهمي وأحمد عز يحتفلان بالعرض الأول لفيلم "العارف"

واحتفل اليوم الفنان أحمد عز مع الفنان أحمد فهمي بعرض فيلمهما الجديد "العارف" بحضور عدد من نجوم الفن، وذلك في أحد سينمات القاهرة، وتواجد عدد من أبطال الفيلم في العرض الخاص، وذلك احتفالاً بانطلاق عرض الفيلم في موسم الصيف السينمائي، وظهر أحمد عز في صور العرض الخاص وهو يلتقط الصور التذكارية مع معجبيه والجمهور وكذلك زملائه النجوم في العرض الخاص للفيلم.

النجوم في العرض الخاص لفيلم "العارف"

وشهد العرض الخاص لفيلم "العارف" تواجد عدد من نجوم الفن للمشاركة في الاحتفال مع أبطال الفيلم بعرضه، وعلى رأسهم كارمن بصيبص وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ومحمد عطية ومصطفى خاطر ومحمد أنور وجميلة عوض وكريم فهمي وحسام الحسيني ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس وشريف رمزي ووائل عبد العزيز وسوزان نجم الدين وغيرهم.

تفاصيل فيلم "العارف" لأحمد عز وأحمد فهمي

وتدور قصة فيلم "العارف.. عودة يونس" في إطار أكشن تشويقي حول عالم الاختراق الإلكتروني وما حوله من جرائم وقصص غامضة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح بجانب عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وشوق أحمد عز الجمهور لفيلمه "العارف" مؤخراً بطرح برومو الفيلم، والذي يعود به بعد تأجيله وتوقف تصويره أكثر من مرة، وتغيير إسمه من "يونس" إلى "العارف"، وطرح أول برومو للعمل والذي أمتلأ بمشاهد الأكشن والتفجيرات والمطاردات والتي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور، وبجانب كونها المرة الأولى التي يشارك بها أحمد فهمي مع أحمد عز في بطولة فيلم سينمائي، فهي المرة الاولى التي يظهر بها أحمد فهمي في بطولة فيلم بوليسي وأكشن، بعد شهرته كممثل كوميدي في كل أعماله وخاصة السينمائية مثل "كلب بلدي" و "الحرب العالمية التالتة" وغيرها.