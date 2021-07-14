بلقيس تعلن تفاصيل حفلها الجديد في دار الأوبرا المصرية

بلقيس واصلت مفاجآتها الصيفية هذه الأيام، وأعلنت عن مفاجأة جديدة لجمهورها المصري، من خلال حفل غنائي جديد في دار الأوبرا المصرية، وشوقت بلقيس الجمهور للحفل وكشفت تفاصيله.

بلقيس تغني في دار الأوبرا المصرية

وأعلنت الفنانة بلقيس عن مفاجأة جديدة لجمهورها المصري، وكشفت عن استعدادها لإحياء حفل جديد في دار الأوبرا المصرية هذا الصيف، وكشفت تفاصيل الحفل على حسابها بتويتر وقالت:" يسعدني ان اكون معكم في حفل دار الأوبرا المصرية في ١٢ أغسطس القادمة بقيادة المايسترو احمد طه ويالله اختاروا معايا الاغاني اللي ودكم نغنيها"، وكشفت بلقيس على طريقة حجز تذاكر حفلها المنتظر.

بلقيس تواصل مفاجآتها في موسم الصيف

وتقدم الفنانة بلقيس أغانيها الجديدة في حفلها بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى الأغاني الطربية والكلاسيكية، وشوقت الجمهور للحفل بطلبها اقتراحات للأغاني التي يريدون سماعها في حفل الأوبرا، وعلق المايسترو أحمد طه عن الحفل وقال:" بسم الله توكلنا علي الله ان شاء الله انتظرونا مع النجمة الكبيرة الغالية بلقيس في وطننا الحبيب مصر وعلي مسرح دار الاوبرا المصرية بجد شرف كبير ليا والفضل لله ثم معالي وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ثم استاذي واخويا الدكتور خالد داغر".

بلقيس تحتفل بنجاحاتها الصيفية

وحققت الفنانة بلقيس عدة نجاحات في الفترة الأخيرة، وأبرزها احتفالها بالنجاح الكبير لأغنيتها "ممكن" مع المطرب سيف نبيل، والتي حققت ما يقارب 70 مليون مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى نجاح أغنيتها الأخيرة "انتهى"، ونشرت عدة كواليس من كليب الأغنية على حسابها بانستقرام، وعلقت:" أجمل ذكريات وأجمل كواليس مع احلى عالم من كليب انتهى نزلتها لكم حصريا على قناتي في اليوتيوب".

وتعتبر أغنية "انتهى" دوت الخليج العمل الرابع من ألبوم بلقيس 2021 "حالة جديدة"، إذ طرحت في بداية العام الجاري فيديو كليب أغنية "حالة جديدة"، قبل أن تطرح أغنية باللهجة اللبنانية "خاف علي"، وطرحت مؤخراً دويتو مع سيف نبيل في أغنية "ممكن" باللهجة العراقية، والتي لاقت نجاح كبير على يوتيوب ومواقع التواصل، وطرحت اليوم الفيديو الرابع من الألبوم في أغنية "انتهى"، وشوقت بلقيس الجمهور لبقية أغاني الألبوم في الفترة المقبلة.