فيديو صفية العمري تكشف سبب غيابها عن الشاشة:"سفر أبنائي يشعرني بالوحدة وهذه الشائعة دمرتني"

صفية العمري حلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد غياب طويل عن الشاشة، وكشفت صفية العمري عدة أسرار جديدة عن حياتها ومسيرتها وأعمالها الفنية.

تصريحات مؤثرة لصفية العمري في أحدث ظهور إعلامي

وتحدثت صفية العمري عن حياتها الخاصة في لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، وقالت إنها رفضت الزواج مجدداً بعد انفصالها عن زوجها الراحل جلال عيسى، لأنها رفضت في ذلك الوقت أن تتزوج مرة أخرى بسبب أبنائها، وتأثرت أثناء الحديث عن انفصالها عن زوجها ورفضت الحديث عن السبب الحقيقي لانفصالها، ولمحت إلى أن السبب عدم تقبل زوجها لنجاحها الكبير وشهرتها وإنطلاقتها في تلك الفترة.

صفية العمري تتحدث عن علاقتها مع أبنائها

وقالت صفية العمري إنها قررت إلحاق أبنائها بمدرسة داخلية في أمريكا منذ صغرهما، وذلك لرغبتها في أن ينالوا تعليم وحياة جيدة، ولكن سفرهم وابتعادهم عنها يجعلها تشعر بالوحدة، ولكنها لا تشعر بالوحدة بسبب غيابها عن الأعمال الفنية، وقالت إنها تشعر بالاكتفاء من الفن وقدمت كل الشخصيات التي من الممكن أن تقدمها، ولا يوجد أدوار جديدة تضيف إلى تاريخها ومسيرتها، لذلك فهي ابتعدت بارادتها عن الأعمال الجديدة.

وأضافت صفية العمري إنها شبعت من الفن، وأنه يقدم إليها أدوار جديدة ولكنها لا تفضلها، ووصفت بعض الأدوار التي تعرض عليها بإنها لا تليق بالأدوار التي قدمتها من قبل على الشاشة، وأشارت إلى انها مستعدة لتقديم أي دور ولكن بهدف وليس بهدف التواجد فقط.

صفية العمري تكشف معاناتها مع الشائعات

ونفت صفية العمري إجرائها لأي عمليات تجميل في حياتها، وقالت إن هناك شائعات حول تعرض وجهها للتشويه بسبب عمليات التجميل، وهي الشائعة التي دمرتها لفترة من الزمن، وكشفت إنها أصيبت أثناء تصوير أحد الأعمال بـ"العصب السابع"، وتأثر وجهها بهذا الأمر وصورت مشاهد لها في العمل وهي مصابة، ولكنها تعافت منه واستكملت أعمالها بعد ذلك، وهو السبب في خروج شائعة تعرضها للتشويه بسبب عمليات تجميل فاشلة.