نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر فيها بنظارة شمسية سوداء، وإشارة نمبر وان المعتادة منه، وكتب: "ثقة في الله نجاح". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات، وكانت أبرزها حول أغانيه الجديدة وإعجاب جمهوره بأعماله وتشجيعهم له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. محمد رمضان يشارك متابعيه صورة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.