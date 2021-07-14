فيفي عبده تهنئ حفيدتها بالتخرج

شاركت الفنانة فيفي عبده صورة لحفيدتها شهد، وهنأتها بمناسبة تخرجها في الجامعة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتبت: “الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله ????????✋????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”.

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