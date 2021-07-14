هيئة التراث السعودية تعلن عن اكتشاف أثري جديد

الرياض – العمانية: أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية أمس عن اكتشاف أثري جديد بمحافظة الحائط في منطقة حائل (شمالي المملكة)، وهو عبارة عن نقوشٍ صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الاكتشاف يعطي دليلا إضافيا على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم. ويتكون الاكتشاف الأثري من نقش على إحدى الصخور البازلتية يجسد الملك البابلي ممسكاً بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، إضافة إلى وجود نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ليعد بذلك أطول نصٍ كتابي يُعثر عليه حتى الآن في السعودية. وأوضحت هيئة التراث أن الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في الهيئة، على أن يكون الإعلان عن تفاصيل الاكتشاف بعد الانتهاء من دراسته وتحليله وربطه بالنتائج السابقة التي تم توثيقها مؤخرا في شمال غربي السعودية.

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