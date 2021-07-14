لتجويد العمل الإعلامي التلفزيوني مسقط ـ «الوطن»:

أقامت جمعية الصحفيين العمانية ممثلة في لجنة التدريب أمس دورة تدريبية بعنوان (المواصفات المهنية للتقرير التلفزيوني)، وذلك عبر برنامج الاتصال المرئي، (زووم)، حاضر فيها الدكتور عبد العزيز بن حمد العجمي عضو الجمعية. الدورة التي تنتهي أعمالها اليوم، شهدت مشاركة مجموعة من الصحفيين في السلطنة، تناولت العديد من المحاور في شأن المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المراسل التلفزيوني على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الخبرات التي يتوجب اكتسابها، بهدف تجويد العمل الإعلامي التلفزيوني، والتي من شأنها تعزيز واقع التقرير بصورته الاحترافية وطرق واعية مبتكرة على شاشة التلفزيون. ومن بين المواصفات المهنية للتقرير التلفزيوني التي تناولتها الدورة التدريبية، مكونات التقرير الأساسية، والتي تتناول قيمة الصوت والصورة في التقرير ومهارات الكتابة للصورة، والدلالة الخبرية والدلالة الرمزية في التقرير، ومهارات إجراء المقابلات، ومواصفات خاتمة التقرير، مع نماذج للنقد والتقييم. واقتربت الدورة من آراء وانطباعات المشاركين من خلال فتح حوار مفتوح معهم، ومناقشة النقاط التي طرحها الدكتور العجمي. تأتي هذه الدورة ضمن أعمال لجنة التدريب بالجمعية والتي تعمل على التواصل مع الصحفيين في السلطنة بما يواكب تطلعاتهم وما يخدم تطوير أفكارهم ونتاجهم الإعلامي التلفزيوني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «جمعية الصحفيين» تقيم دورة المواصفات المهنية للتقرير التلفزيوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.