نجوم فقدوا أشقاءهم بطريقة مأساوية وفي عز شبابهم .. رامي صبري الأحدث

لحظات قاسية عاشها العديد من النجوم بفقدان أعز الأشخاص المقربين منهم من افراد عائلاتهم، ألا وهو خسارة اشقائهم، لحظات أصابتهم بالصدمة والإنهيار خاصة وأن العديد من هؤلاء الأشقاء ماتوا في عز شبابهم وبطرق مأساوية جداً واحدثهم وفاة شقيق الفنان رامي صبري الذي توفي غرقا، فدعونا نلقي نظرة معكم على أبرز نجوم نجوم فقدوا أشقائهم بطريقة مأساوية.

وفاة شقيق الفنان رامي صبري

الفنان المصري رامي صبري فجع قبل أيام قليلة بوفاة شقيقه الشاب كريم صبري الذي قضى غرقاً في حادث مأساوي جداً صدم عائلته والجمهور ايضا، فنعاه رامي صبري برسالة رثاء على انستغرام قائلا: "توفي الي رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفرله".

ومن المعروف أن كريم صبري مطرب وملحن على خطى شقيقه رامي، وهو من مواليد عام 1988، وكانت أولى أغنياته عام 2011 بعنوان مصري أصلي، كما قدم أغنية سنجل رومانسية بعنوان من يوم فراقنا، إضافة إلى أغنية وطنية بعنوان "مش مجرد نيل" وهي من ألحانه أيضًا.

وفاة شقيقة محمد وبدر الشعيبي

قبل أسبوعين وتحديدا في أواخر شهر يونيو2020، عاش النجمان بدر الشعيبي ومحمد الشعيبي، حالة من الصدمة بعد وفاة شقيقتهما الصغرى سميرة بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن محمد الشعيبي الفنان السعودي وفاة شقيقته الصغرى سميرة، عبر حسابه على انستجرام، حيث نشر صورة آية قرآنية، وعلق عليها بقوله: "اختي الصغيره في ذمة الله"، أما الفنان بدر الشعيبي فنعى شقيقته الصغرى وكتب: "اختي سميرة في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون.. اللهم لا اعتراض".

وكان محمد وبدر الشعيبي قد أعلنا مسبقًا عن تدهور حالة شقيقتهما سميرة بعد فترة من إجراء عملية زرع النخاع التي أجرتها عقب إصابتها بمرض السرطان، وظل كل منهما يناشدان الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وفاة شقيق نداء شرارة

في يناير 2020، فجعت الفنانة الأردنية نداء شرارة بوفاة شقيقها الشاب عن عمر 26 عاما بحادث سيارة أليم، وأعلنت عن الخبر المحزن لجمهورها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" معربة عن صدمتها الكبيرة لرحيله بعمر مبكر ، مشيرة الى أن شقيقها كان يتحضر للخطوبة ، الأمر الذي ضاعف من حزنها عليه بكونه رحل عريساً بدون ان يتم فرحته في الدنيا.

وكتبت نداء شرارة حينها عبر حسابها على انستغرام : "أخوي مات 26 سنة، مات شاب، راح حادث، كنت وعدتوا أجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان اخطبلو".

وأضافت نداء: "يارب الفجيعة أكبر مني.. أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يارب.. صبر أمي، قلبي بيتعصر يارب".

وفاة شقيق ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي اختبرت أقسى مشاعر الحزن لدى سماعها خبر وفاة شقيقها الشاب الراحل فريد المرشدي الذي توفي في حادث سير مروع، وهو ايضا طليق الفنانة داليا البحيري ووالد وحيدتها قسمت.

ناهد السباعي لم تستطع تقبل الصدمة هذه وبقيت منهارة في عزاء شقيقها حيث رصدتها الكاميرات في حالة حزن شديد، وما تزال وفاة شقيقها تشكل حالة حزن كبير لها في حياتها حيث كان سندها في الحياة وصديقها.

وفاة شقيق لقاء سويدان

الفنانة لقاء سويدان فجعت بمقتل شقيقها الشاب بشكل مأساوي قبل أعوام قليلة فأصيبت بحالة انهيار ودخلت بفترة حزن كبير وكآبة لكنها أصرت على ان ترتدي الابيض في عزاءه.